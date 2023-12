November-Tristesse und nur ein kleines Adventslicht

Im November und in den ersten Tagen des Advents wurde im Buchhandel noch kein großes Licht angezündet. Und der Kalender verspricht diesmal ein besonders enges Finale.

Doch: Ein Licht leuchtete schon. Am Freitag, dem 1. Dezember lag der deutsche Buchhandelsumsatz leicht über Vorjahr, in der Belletristik fiel der Zuwachs sogar zweistellig aus. Denn die deutsche Ausgabe von „Iron Flame“ (dtv), zweiter Band der Drachenreitersaga von Rebecca Yarros, hatte ihren erwartet spektakulären Erstverkaufstag mit mehr als 50.000 verkauften Exemplaren.

Die komplette Woche vor dem 1. Advent blieb dann aber doch deutlich unter Vorjahr, wobei der Vergleich etwas schwierig ist, weil 2022 der Advent schon eine Woche früher begonnen hatte und in diesem Jahr auch das Schneechaos in Bayern regional Umsätze kostete. Andererseits: Es bleibt nicht mehr viel Zeit für die wichtigen Hochsaison-Umsätze, weil es in diesem Jahr nicht die beliebten Einkaufs-Endspurttage zwischen dem 4. Advent und Heiligabend gibt.