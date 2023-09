Buch und Kunst in Schneeberg rückt ins Thalia-Partnermodell

Buchhandel

Buchhandels-Marktführer Thalia hat für ein Partnermodell eine weitere Buchhandlung gewonnen. Buch und Kunst in Schneeberg im Erzgebirge schließt sich dem Partnermodell des Hagener Unternehmens an,

Durch die Anbindung an die Thalia Logistik, IT, Sortimente sowie an den Thalia-Webshop und die digitalen Services des Buchhandelsunternehmens ergänzt Nicole Hahner ihr bestehendes Portfolio, bleibe dabei als Inhaberin aber weiterhin eigenständig, heißt es in der Mitteilung.

Bei der Gestaltung des eigenen Buchprogramms bleibe Hahner frei, doch die Buchhändlerin sieht auch Vorteile an anderer Stelle: „Neben einem umfangreichen Buchsortiment kann ich durch die Anbindung an das Partnermodell zusätzlich eine große Auswahl an Non-Book-Artikeln und Spielwaren anbieten.“

Seit 2020 bietet Thalia das Partnerprogramm an, zum Auftakt hatte das Unternehmen die weithin beachtete Kooperation mit Süd-Filialist Osiander gestartet.

