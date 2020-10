Osiander und Thalia kaufen gemeinsam ein   

Buchhandel, Handel

Südwestfilialist Osiander lehnt sich beim Marktführer Thalia Mayersche an: Die strategische Partnerschaft umfasst die Bereiche IT, Onlineshop und Beschaffung. Mit dem Verbund erhöht Thalia seine Nachfragemacht.

Der deutsche Buchhandel erlebt innerhalb eines Jahres die zweite Konzentrationsbewegung: 2019 hatten Thalia und der nordrhein-westfälische Filialist Mayersche fusioniert, jetzt rückt auch Osiander deutlich enger an Thalia Mayersche. Der Südwestfilialist und der Marktführer gehen eine strategische Partnerschaft ein und gründen eine gemeinsame Osiander-Vertriebsgesellschaft.



Ziel der neuen Partnerschaft ist es, die „Zusammenarbeit in den Bereichen IT, Webshop und Beschaffung“ und „die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Buchhändler gegenüber multinationalen Konzernen zu stärken“, heißt es in der gemeinsamen Erklärung der Unternehmen. Mit dem „Multinationalen“ ist Amazon gemeint. Der Online-Riese und Thalia Mayersche setzen auf dem deutschsprachigen Buchmarkt jeweils mehr als 1 Mrd Euro um.

Details der Kooperation, die bis Oktober 2021 umgesetzt sein soll:

Die neue Osiander Vertriebsgesellschaft OVG wird von Osiander und Thalia Mayersche gemeinsam gehalten, Thalia Mayersche verfügt über die Anteilsmehrheit. Sitz der Gesellschaft ist am Osiander-Stammsitz in Tübingen.

Sprecher der OVG-Geschäftsführung wird Osiander-Inhaber Christian Riethmüller.

Ingo Kretzschmar, verantwortlich für das stationäre Geschäft bei Thalia Mayersche, und der kaufmännische Osiander-Leiter Thomas Reif ergänzen das Geschäftsführungsteam.

Die Osiandersche Buchhandlung mit ca. 70 Standorten verbleibt im Eigentum der Familie Riethmüller.

mit ca. 70 Standorten verbleibt im Eigentum der Familie Riethmüller. Ihr Fokus soll künftig auf der „Gestaltung der Premium-Marke Osiander“ sowie dem weiteren Ausbau des Buchhandlungsnetzwerkes im Süden Deutschlands liegen.

Der Vollzug der Kooperation muss noch von den zuständigen Kartellbehörden abgesegnet werden. Stichwort Einkaufsmacht, denn das von Thalia Mayersche bediente Umsatzvolumen wächst mit Osiander um weitere 100 Mio Euro.

»Mehr Handlungsspielraum gewinnen«

Durch die Neuorganisation könne Osiander „die Digitalisierung vorantreiben, Prozesse effizienter gestalten und Kosten senken“ und dadurch „größeren Handlungsspielraum für das Kerngeschäft Buchhandel“ gewinnen, so die Osiander-Inhaber und Mitglieder der Geschäftsführung Christian und Heinrich Riethmüller. In der Buchhandlung, die auf eine Tradition bis 1596 zurückblicken kann, ist die Familie Riethmüller seit 1920 beziehungsweise 1955 federführend und hat das Unternehmen seit den 1970er-Jahren ausgebaut und zur Regionalkette mit rund 70 Buchhandlungen entwickelt. Wird das Vorhaben vom Kartellamt abgenickt, werden voraussichtlich 32 Mitarbeiter (20 Vollzeitstellen), die im zentralen Wareneingang bei Osiander arbeiten, ihre Stelle verlieren, weitere Personaleinsparungen sind nicht ausgeschlossen.

Im Rahmen der Tolino Allianz und auch bei der Einkaufsplattform „Shopdaheim“ hatten Osiander und Mayersche bereits zuvor zusammengearbeitet. Auch an einer gemeinsamen IT-Lösung habe man bereits gearbeitet, das Projekt soll nun unter dem Dach der neuen Gesellschaft umgesetzt werden. Hartmut Falter, geschäftsführender Gesellschafter von Thalia Mayersche: „Entlang der gesamten Wertschöpfungskette spielen Dienstleistungs- und Serviceplattformen eine immer größere Rolle. Der Schlüssel für eine erfolgreiche Zukunft des deutschen Buchhandels liegt in der Zusammenarbeit. Als Unternehmer handeln, Investitionen, z.B. in die digitale Infrastruktur, gemeinsam schultern: Nur so können wir im Wettbewerb mit offensiven internationalen Plattformen bestehen.“

„Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit in klar definierten Themenfeldern, mit einer weiteren bedeutenden Unternehmer-Familie unserer Branche. Unsere neue Vertriebsgesellschaft wird von dem spezifischen Know-how aller Gesellschafter immens profitieren“, äußert sich Michael Busch, CEO und geschäftsführender Gesellschafter von Thalia Mayersche, zu der Partnerschaft.