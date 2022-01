Eva Fromm ist neu bei Conbook

Eva Fromm unterstützt das Conbook-Team seit Anfang Januar in den Bereichen Rechte, Lizenzen und Marketing. Zuvor war sie seit Mitte 2019 als Werkstudentin im Verlag tätig. Sie

hat Internationale Betriebswirtschaft, Anglistik/Amerikanistik und Soziologie in Tübingen, Connecticut (USA) und Düsseldorf studiert und zwischenzeitlich als Beraterin für Software- Einführungen gearbeitet.

Conbook verlegt Reiseliteratur in den verschiedensten Ausprägungen. Der Verlag mit Sitz in Neuss hat sich mit seinem Programm zum Ziel gesetzt, auf moderne und kreative Weise Menschen für die Beschäftigung mit anderen Ländern zu begeistern und von den Reiseabenteuern unserer Zeit zu berichten. Conbook wird in den D-A-CH-Ländern in Vertrieb und Auslieferung durch MairDumont vertreten und wurde 2021 mit dem Deutschen Verlagspreis ausgezeichnet.