Verlagsgruppe Beltz: Coleta Holzhäuser verstärkt Handelsvertrieb

Aus den Unternehmen, Personalia

Am 01. Dezember 2023 startete Coleta Holzhäuser im Handelsvertrieb der Weinheimer Verlagsgruppe Beltz. Ihre Schwerpunkte dort liegen im Datenmanagement sowie der Auslieferungssteuerung.

Coleta Holzhäuser ist Diplom-Ingenieurin mit Schwerpunkt Physikalische Chemie. Seit 2002 arbeitete sie in unterschiedlichen Funktionen bei Sack Fachmedien in Frankfurt, zuletzt als zentrale Koordinatorin Logistik und Einkauf der Unternehmensgruppe. In dieser Funktion war sie damit beauftragt, einen Zentralen Wareneingang für Sack Fachmedien mit dem Dienstleister Zeitfracht (früher KNV) aufzubauen und zu steuern.