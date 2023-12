Aus den Unternehmen

Aus Beuth wird DIN Media Wir stellen uns für die Zukunft auf – mit einem neuen Namen!

Unser neuer Name DIN Media ist auf allen Ebenen ein klares Bekenntnis zur Zukunft. Im kommenden Jahr feiert der Beuth Verlag sein 100-jähriges Bestehen. Das Momentum dieses Jubiläums nehmen wir zum Anlass für unsere Umbenennung, mit der wir unser gewandeltes Selbstverständnis zum Ausdruck bringen und uns neu positionieren: Am 22. April 2024 ändert sich unsere Firmierung in DIN Media GmbH und wir bekommen ein neues Logo.

Dadurch machen wir unsere enge Verbindung zur weltweit bekannten und geschätzten Marke DIN noch stärker sichtbar und präsentieren uns eindeutig als Teil der DIN-Gruppe. So schärfen wir unser Profil nach außen und sorgen für einen ganzheitlichen Auftritt aller Gruppenunternehmen unter der Dachmarke DIN. Nach innen fördern wir die gemeinsame Identität und das Zusammengehörigkeitsgefühl. Unser neuer Name DIN Media unterstreicht auch unsere zunehmend internationale Ausrichtung und bringt unseren Wandel zum multimedialen Content-, Daten- und Softwareanbieter zum Ausdruck. Denn mit unserem Fokus auf innovative, anwendungsunterstützende Angebote gehen wir den eingeschlagenen Weg unserer Entwicklung konsequent weiter – vom Verlag hin zum Begleiter und Gestalter für digitale Transformation und Zukunftsthemen in Wirtschaft und Industrie. Zur Weiterentwicklung gehört auch die kritische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Die historischen Erkenntnisse zu antisemitischen Äußerungen unseres Namensgebers Beuth haben uns in der Entscheidung zur Umbenennung bestärkt. Wir distanzieren uns eindeutig von dieser Haltung sowie jeder anderen Form der Diskriminierung und stehen für eine tolerante und weltoffene Gesellschaft ein.