Busch Glatz verstärkt das Management Team von Publyc

Busch Glatz, das Medienhaus der Creative Community, verstärkt das Management der zum Portfolio gehörenden Kommunikationsagentur Publyc und holt dazu Petra Strobl als Managing Director an Bord. Petra Strobl verantwortet damit gemeinsam mit Agentur-Gründerin Astrid Buhr die Geschäfte der führenden Agentur für Content Creation, Digital Marketing und Public Relations in der deutschen Entertainment-Branche. In der neu geschaffenen Position soll Petra Strobl die weitere Integration der Ende 2020 übernommenen S&L-Gruppe und die Bündelung der ehemaligen S&L-Leistungen zu einem ganzheitlichen Kommunikationsangebot unter der Marke Publyc vorantreiben.

Timo Busch, Geschäftsführer von Busch Glatz: “Genau wie im Content-Segment wollen wir auch mit unseren Dienstleistungsangeboten weiter wachsen. Daher stellen wir unsere Agenturmarke Publyc jetzt entsprechend auf und freuen uns sehr, dass wir unsere Wunschkandidatin für diese Aufgabe gewinnen konnten und Petra ihre langjährige Erfahrung aus der Entertainment-, Medien- und Agenturwelt bei Publyc einbringen kann.”

Petra Strobl ergänzt: “Ich freue mich sehr, gemeinsam mit Astrid und dem gesamten Team Publyc in die Zukunft zu führen und unseren Kunden maßgeschneiderte und auf ihre jeweiligen Bedürfnisse zugeschnittene Kommunikationslösungen anbieten zu können. Damit schaffen wir als Agentur und als Teil von Busch Glatz ein einmaliges Angebot in der Entertainment-Branche.”

Die Kommunikationsexpertin Petra Strobl blickt auf eine über 30-jährige Laufbahn mit Stationen bei The Walt Disney Company, Serviceplan Group, Viva TV und RTL Radio zurück. Publyc wurde 1992 als S&L gegründet und ist Marktführer für Entertainment Marketing in Deutschland. Seit 2020 gehört die Kommunikationsagentur zum Medienhaus Busch Glatz.

