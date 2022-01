Zeitfracht und CPI starten Zusammenarbeit nun offiziell

Logistik

Bereits vor knapp einem Jahr hatte Zeitfracht eine strategische Kooperation mit der Druckereigruppe CPI vereinbart. Man wollte damit die eigenen Print-on-Demand-Aktivitäten stärken. Spätestens ab Januar 2022 sollte CPI dann die Produktion am Erfurter Standort von Zeitfracht übernehmen.

Nun meldete Zeitfracht Vollzug: Man habe die Partnerschaft „erfolgreich und ohne Produktionsunterbrechung gestartet“. CPI bringe das Know-How und die notwendige Techologie ein, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens. Bedeutet: Softcover wie auch Hardcover können ab einer Auflage von 1 gedruckt werden. Das ermögliche einen nahtlosen Übergang zwischen herkömmlichem Auflagendruck und Print-to-order im Zeitfracht Barsortiment oder der Verlagsauslieferung.

Den Vorteil formuliert Zeitfracht so: Bücher könnten über den gesamten Lebenszyklus hinweg günstig verfügbar gehalten werden und nach Bestellung schnell und bedarfsgerecht an Kunden ausgeliefert werden.

Auch der Zeitfracht-Wettbewerber Libri hat mit Books on Demand an seinem Standort Bad Hersfeld investiert und dort im Herbst 2021 die Produktion in seinem neuen Print-on-Demand-Zentrum Plureos hochgefahren. Ziel des Projekts ist die vollständige Integration der Print-on-Demand-Produktion in die Buchhandelslogistik von Libri.