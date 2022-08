Saga Egmont übernimmt den digitalen E-Book-Verlag Dotbooks

Verlage

Mit dem Digitalverlag Dotbooks will der Verlag Saga Egmont seine internationale Präsenz weiter vorantreiben.

Der 2012 von Beate Kuckertz gegründete Verlag Dotbooks hat inzwischen mehr als 3800 E-Books veröffentlicht, darunter auch Romane von Bestsellerautorinnen und -autoren wie Hera Lind, Wolfgang Hohlbein und Tanja Kinkel. Dieser Juni sei der bisher umsatzstärkste Monat des Verlags gewesen. Kuckertz, bisher verlegerische Geschäftsführerin von Dotbooks, wird das Unternehmen verlassen, es aber „nach einem langen Urlaub“ als Beraterin begleiten.

„Dotbooks‘ Team verfügt über digitale Kompetenzen und Erfahrung, die in der deutschen Verlagslandschaft einzigartig sind.“ lobte Lasse Korsemann Horne, Verlagsdirektor von Saga Egmont die Akquise.

Saga Egmont konzentriert sich seit einigen Jahren auf seine internationale Expansion und veröffentlicht jährlich mehr als 25.000 Titel. In Deutschland gehören mittlerweile Verlagslabels wie AudioMedia, Steinbach Sprechende Bücher und Audiobuch zum Unternehmen.

„Dieser Zusammenschluss ist ein wichtiger Schritt für unsere gesamte Verlagsgruppe“, erklärt Thilde Nybro Pfeifer, Verlagsdirektorin von Saga Egmont Deutschland. „Von nun an wird Saga Egmont zusammen mit Dotbooks noch präsenter und sichtbarer auf dem deutschen Markt sein. Das macht uns zu einem noch wettbewerbsfähigeren Partner und einer noch besseren Heimat für Autorinnen und Autoren aus der ganzen Welt.“

Die Teams in München und Kopenhagen sollen künftig zusammenarbeiten. Das komplette Verlagsteam soll übernommen und in den nächsten Monaten erweitert werden. Der bisherige Programmleiter Timothy Sonderhüsken, der Dotbooks vom ersten Tag an mit aufgebaut und geprägt hat, wird die Verlagsleitung übernehmen.