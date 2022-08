Crunchyroll mehrfach bei den AnimaniA Awards ausgezeichnet

Aus den Unternehmen

Die AnimaniA Awards werden seit 2006 jährlich im Rahmen der AnimagiC verliehen und gelten alswichtigster Publikumspreis der Anime- und Manga-Branche in Deutschland. Die Verleihung findet in der Regel in Rahmen der Convention AnimagiC statt. Erstmals seit 2019 und nach Covid-19-bedingter Pause wurden die Preise am vergangenen Freitag wieder vor Ort in Mannheim und vor Publikum verliehen.

2022 konnte Crunchyroll in sieben der dreizehn verliehenen Kategorien die begehrte Auszeichnung entgegennehmen. Dabei dominierte die Disc-Veröffentlichung der Wissenschafts-Abenteuerserie Dr. STONE mit gleich drei Auszeichnungen als Beste TV-Serie, Bestes Charakterdesign (Yuko Iwasa) und Bester Anime-Song („Good Morning World“ von BURNOUT SYNDROMES). Crunchyroll veröffentlicht die zweite Staffel ab 18. August auf DVD und Blu-ray.

Ein weiterer musikalischer Preis ging an das romantische Musikdrama Given, das für den Besten Anime-Score (MICHIRU) ausgezeichnet wurde. ReLIFE: Final Arc – OVAs gewann in der Kategorie Beste OVA.

Den Hauptpreis in der Simulcast-Kategorie Beste Online-Serie konnte sich das Zeitreise-Gangdrama

Tokyo Revengers sichern.

Auch im Manga-Bereich verbuchte Crunchyroll einen Erfolg: Die Fußball-Serie BLUE LOCK, deren Anime-

Adaption im Herbst in Crunchyrolls Streaming-Angebot startet, wurde als Bester Manga International ausgezeichnet.