Egmont startet Flatrate-App »Swoosh« für Comics

Was Story House Egmont – u.a. bekannt für das „Micky Maus“-Magazin und die „Asterix“-Alben – mit der digitalen Plattform „Swoosh“ diese Woche startet, preisen die Berliner als erstes „All you can read“-Angebot für Deutschland im Comic-Segment an.

Die Eckpunkte der digitalen Comic-Flatrate mit Inhalten aus verschiedenen Verlagen sehen folgendermaßen aus: