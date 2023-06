Thalia erwirbt Beteiligung am österreichischen Start-up Storylution

Buchhandel, Digital, Handel, Selfpublishing

Thalia, führender Omnichannel-Buchhändler im deutschsprachigen Raum, hat am österreichischen Start-up Storylution eine Minderheitsbeteiligung im Rahmen einer Kapitalerhöhung erworben.

Über die Höhe der Beteiligung haben beide Partner Stillschweigen vereinbart. Storylution betreibt die digitale Verlagsplattform Story.One, auf der Autorinnen und Autoren ihre Geschichten veröffentlichen können. Mit der Investition in das Unternehmen baut Thalia seine seit rund 3 Jahren bestehende Zusammenarbeit mit Storylution weiter aus und will künftig noch stärker als bisher Schreibtalente entdecken, fördern und ihnen eine Plattform im Buchhandel bieten.

Dazu Ingo Kretzschmar, Vorsitzender der Geschäftsführung von Thalia: „Die Idee und das innovative Konzept von Story.One und seinem Gründer Hannes Steiner haben uns von Anfang an begeistert. Nachdem wir zunächst in Österreich und seit diesem Jahr auch in Deutschland bereits punktuell im Rahmen des Young Storyteller Awards erfolgreich zusammengearbeitet haben, bauen wir mit der finanziellen Beteiligung an Storylution die Partnerschaft nun konsequent weiter aus. Story.One zeigt deutlich, dass wir vor einem neuen Zeitalter der Bucherstellung stehen – die Demokratisierung des Buches wird durch digitale Plattformen weitervorangetrieben, ähnlich, wie das beispielsweise bereits in der Musikbranche der Fall ist. Unsere gemeinsame Vision ist es, allen Menschen den Zugang zur Bucherstellung zu ermöglichen.“

Hannes Steiner, Gründer und Geschäftsführer von Storylution, ergänzt: „Gemeinsam werden wir an der Weiterentwicklung neuer Technologien und Methoden arbeiten, um unsere Plattform noch intuitiver zu gestalten und somit immer mehr Menschen dazu zu ermutigen, ihre Geschichten zu teilen und den Zugang zu Büchern zu erleichtern.“

Seit 2019 betreibt Storylution die digitale Storytelling-Plattform und -Community Story.One. Über 100.000 Geschichten von mehr als 10.000 Autorinnen und Autoren, insbesondere aus dem gesamten deutschsprachigen Raum, wurden bereits über Story.One veröffentlicht.

Gründer und Geschäftsführer ist der gebürtige Salzburger und mehrfach ausgezeichnete ehemalige Verleger Hannes Steiner, der 2003 den Verlag Ecowin gründete und diesen 2013 an Red Bull Media verkaufte. Hauptsitz des Unternehmens mit derzeit 6 Mitarbeitenden ist Wien.