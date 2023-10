Hugendubel seit 30 Jahren in Würzburg

Buchhandel

Anfang November feiert Hugendubel in Würzburg sein 30-jähriges Standortjubiläum. 1993 eröffnet, sei ‚der Hugendubel‘

in Würzburg ein wichtiger Anlaufpunkt in der Innenstadt, wie das Unternehmen formuliert. Nina Hugendubel, geschäftsführende Gesellschafterin Hugendubel: „Würzburg ist eine Stadt mit besonders viel Flair, die Menschen aus der Region sowie Touristinnen und Touristen aus ganz Deutschland anzieht. Wir sind stolz, seit dreißig Jahren Teil der lebendigen Würzburger Innenstadt zu sein.“

Anfang November 1993 eröffnete die Filiale am Schmalzmarkt 12. Seit dem 2007 vollzogenen Umzug in den Kürschnerhof präsentiert sich Hugendubel in neuen Ambiente über zwei Etagen und auf einer Fläche von 2300 qm.

Nina und Maximilian Hugendubel, geschäftsführende Gesellschafter: „Wir danken vor allen Dingen unseren Mitarbeiter:innen sehr herzlich für ihr ausgezeichnetes Engagement in all den Jahren. Sie sind wertvolle Ansprechpartner:innen, und begeistern die Besucher:innen der Würzburger Filiale jeden Tag aufs Neue für das Lesen. Dies sowie die Treue unserer Kund:innen tragen entscheidend zu dem langfristigen Erfolg an diesem Standort bei.“