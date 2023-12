Hugendubel baut Leipziger Großfläche um

Buchhandel, Handel

Mit Hugendubel kündigt der nächste Buchhandelsfilialist eine umfassende Renovierung für eine seiner Großflächen an. Gerade erst hatte Thalia sein Flaggschiff in Nürnberg neu gestaltet. Bei Hugendubel wird in der Leipziger Innenstadt umgebaut.

Dort betreibt Hugendubel in der Petersstraße 12-14 in einem mehrstöckigen Eckhaus eine Großfläche mit 2200 qm. Diese wird von Januar bis Ende März vollständig renoviert und in dem Zuge auch das Sortiment erweitert.

Während der Arbeiten soll der Betrieb weiterlaufen. Einzige Einschränkung: Das Café bleibt vom 5. Februar bis Ende März geschlossen. Während der Bauphase wird es zudem einen anderen Zugang zwischen dem ursprünglichen Hugendubel-Eingang und der benachbarten McDonalds-Filiale geben.

Das Sortiment soll sich so über die Stockwerke verteilen: