Manon Rieser neu im Residenz Verlag

Aus den Unternehmen, Personalia

Manon Rieser übernimmt ab Dezember 2023 im Residenz Verlag die Betreuung der Sonderproduktionen, das Projektmanagement für Ausstellungskataloge und unterstützt den Vertrieb in der Kundenkommunikation. Nach dem Studium der Vergleichenden Literaturwissenschaften und der Gender Studies an der Universität Wien war sie in der Fachbereichsbibliothek für Germanistik, im Achse Verlag und zuletzt im Hauptverband des Österreichischen Buchhandels tätig.

Anna Wiesner, die diese Bereiche im Residenz Verlag bisher betreut hat, wechselt in den G&G Verlag, wo sie im Lektorat Kinderbuch tätig sein wird.