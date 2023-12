So sieht Thalias Flaggschiff in Nürnberg jetzt aus

Buchhandel

Buchhandels-Marktführer Thalia hat seine Großfläche in Nürnberg neu gestaltet und pünktlich zum Weihnachtsgeschäft neu eröffnet.

Es war die große Zeit der Buchkaufhäuser: 2008 hatte Thalia die übernommene Nürnberger Traditionsbuchhandlung Campe mit einem Umzug von 1200 auf 3500 qm vergrößert. Es gehört heute zusammen mit den Thalia-Mayersche-Häusern in Köln (Neumarkt) und Düsseldorf (Königsallee) sowie dem vergangenes Jahr umgebauten Standort in Wien (Mariahilfer Straße) zur Flaggschiff-Klasse in der Thalia-Flotte.

Das Nürnberger Haus wurde im laufenden Betrieb seit Juli umgebaut und präsentiert sich jetzt pünktlich zum Weihnachtsgeschäft komplett renoviert.

In den modernen Ladenbau wurden dabei als lokale Reminiszenz Fachwerk-Elemente eingebaut. Die Wandfarben sollen an Sandstein erinnern. In den vergrößerten Kinderbereich wurde ein zentrales Karussell-Element mit integrierter Rutsche und Sitzmöglichkeiten integriert.

»Leuchttürme für das Unternehmen und die gesamte Branche«

Thalia hat in den vergangenen Jahren eine ganze Reihe von Groß-Standorten verkleinert und setzt mittlerweile insgesamt auf deutlich kleinere Flächen; die durchschnittliche Ladengröße liegt bei 650 qm.

„Aber natürlich haben große Buchhandlungen in großen Städten weiterhin ihre Berechtigung“, sagt Thalia-Vertriebsdirektor Michael Wetzel auf buchreport-Nachfrage: „Sie sind Leuchttürme für das Unternehmen und die gesamte Branche. Thalia betreibt mehrere sehr große Buchhandlungen sehr erfolgreich, datunter auch das Thalia Buchhaus in Nürnberg.“ Der Standort Nürnberg sei bestens etabliert und betriebswirtschaftlich sehr rentabel. „Ein solcher Flagshipstore sollte jedoch auch immer den aktuellen Stand in Ladenbau und Sortiment repräsentieren. In einer solchen Buchhandlung zeigen wir das komplette Leistungsspektrum von Thalia. Daher war eine grundlegende Modernisierung des Nürnberger Buchhauses sinnvoll und notwendig“, so Wetzel.