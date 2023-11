Thalia zieht in Baden-Baden um

Buchhandel

Im Frühsommer 2024 wird Thalia an seinem Standort in Baden-Baden (Baden-Württemberg, rund 55.000 Einwohner) neu eröffnen: Vom alten Standort an der Mühlengasse 2 in der Altstadt zieht es den Buchhandelsmarktführer künftig ins Einkaufszentrum Wagener Galerie, nur einige hundert Meter entfernt vom bisherigen Standort.

Auf rund 530 qm Verkaufsfläche und zwei Etagen wird Thalia das bekannte Sortiment und die üblichen Services bieten. Darüber hinaus werde ein neuer Ladenbaustil für besondere Aufenthaltsqualität sorgen, heißt es beim Unternehmen.

Ein Termin für die Eröffnung am neuen Standort steht aktuell noch nicht fest. Sicher ist dagegen, dass am neuen Standort das bisherige Team weiter vertreten sein wird.

„Durch den Umzug und die Neugestaltung der Buchhandlung auf zwei Etagen finden künftig die Bereiche Spiele und Spielwaren sowie beispielsweise die Angebote für junge Leserinnen und Leser mehr Platz“, gibt Vertriebsdirektor Michael Wetzel einen Ausblick auf die geplanten Veränderungen.