Hugendubel mit neuem Angebot auf der »Comic Con« in Stuttgart

Comic und Manga

Bei der diesjährigen „Comic Con‘“ am 9. und 10. Dezember in der Messe Stuttgart präsentiert sich der Buchfilialist Hugendubel mit einem eigens entworfenen Messestand und neuen Angeboten. Gleichzeitig bietet das Unternehmen in seiner Messebuchhandlung ein umfassendes Angebot an Comics, Mangas und Graphic Novels sowie Fantasy- und Science Fiction-Titeln, Games, Sammelkarten, LGBTQ+-Literatur sowie Bücher zu den Themen Harry Potter, Star

Wars und Manga-Zeichnen. Das Sortiment wurde von Comic-Spezialisten im eigenen Haus eigens für die Messe kuratiert.

Premiere für AR Escape Room

Fans von etablierten VR Escape Rooms haben bei Hugendubel auf der „Comic Con“ die Möglichkeit, eine Premiere zu erleben. Bislang basieren die Escape Room-Experiences auf der VR-Technik. In Zusammenarbeit mit Usaneers präsentiert Hugendubel mit „Quest for Immortality“ auf 16 qm nun den ersten AR Escape Room überhaupt. Innerhalb von zwanzig Minuten müssen dabei im Team drei Rätsel gelöst werden, um den Trank der Unsterblichkeit zu finden.

Bereits im Oktober 2022 hatten Usaneers und Hugendubel die erste AR Gaming App für den deutschen Buchhandel entwickelt. Sie hatte es innerhalb kurzer Zeit in die Top 10 der Download Charts geschafft und bietet derzeit sieben Missionen in vier verschiedenen Genres, die auch von zu Hause ohne den Besuch einer Buchhandlung spielbar sind.

Hugendubel ist bei der „Comic Con“ auf knapp 100 qm Fläche in Halle 8 präsent. Der Stand, die Messebuchhandlung und der Foto Spot sind der Standnummer 8A11 zugeordnet. Der AR Escape Room befindet sich an Standnummer 8F80.