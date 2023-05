Die Comic-Bestseller im April 2023

Bücher und Autoren

Bei den Comic-Bestsellerlisten, die buchreport monatlich erstellt, erweist sich gerade das Ranking der Graphic Novels oft als Hort der Beständigkeit, in dem Dauersellern eine große Bedeutung zukommt. Umso bemerkenswerter ist, dass sich in den vergangenen Monaten vermehrt Novitäten an die Spitze kämpfen konnten, wie auch die April-Auswertung zeigt:

Nicht ganz so überraschend trifft dies auf Platz 1 mit „Liv Strömquists Astrologie“ (Avant-Verlag) zu. Die Großmeisterin der Comic-Essayistik aus Schweden hat ihr Bestseller-Potenzial längst bewiesen. Wo zuvor feministische Themen ihr Werk bestimmten, nimmt sie sich jetzt mit satirisch-scharfem Blick der Astrologie an.

Bis auf Platz 2 vorgerückt ist „Heinrich Heine. Eine Lebensfahrt“ (Splitter). Der Comic-Roman von Gaby von Borstel und Peter Eickmeyer lässt in opulenten Bildern die Lebenswelten und -stationen eines der bedeutendsten deutschen Literaten auferstehen.

Mit Platz 13 nicht mehr ganz vorne platziert ist „Berühre mich. Nicht. – Die Graphic Novel: Teil 1“ (Lyx), in der die Zeichnerin Gabriella Bujdosó den gleichnamigen New-Adult-Erfolgsroman von Laura Kneidl adaptiert. Der Band, dessen Nachfolger im September erscheint, kam gleich nach Erscheinen im Januar auf hohe Verkaufszahlen, wurde zunächst aber nicht in der Graphic-Novel-Bestsellerliste erfasst wegen seiner Einsortierung in die Warengruppensystematik. Bei der Erstellung der Bestsellerlisten in den Bereichen Comic und Graphic Novel muss oft über die Hälfte der Spitzentitel in den unterschiedlichsten Warengruppen aufgespürt werden.

