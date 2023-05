Programmvorschau: Die oberen Plätze im Blick

Aktuell landen in den E-Mail-Postfächern des Buchhandels, aber auch in denen der buchreport-Redakteurinnen und -Redakteure zahlreiche Programmvorschauen der Publikumsverlage, die ihre Herbstprogramme ankündigen. buchreport hat sich der Vorschauen angenommen und die Bestseller-Aspiranten des Herbstes zusammengetragen. In dieser Woche: die Belletristik.