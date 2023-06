Comic & Manga: Auf diese Spitzentitel sollten Sie achten

Nachdem Comics und Mangas in den vergangenen Jahren mit großen Umsatzzuwächsen punkten konnten, stagnieren die Werte in diesem Jahr – wenn auch auf weiterhin hohem Niveau. Jetzt erhoffen sich Verlage und Handel kräftig Rückenwind im Geschäft, denn der Kulturpass, mit dem die Bundesregierung allen deutschen Jugendlichen, die dieses Jahr ihren 18. Geburtstag feiern, ein 200 Euro Guthaben spendiert, ist gestartet. Bedacht werden so rund 750.000 Personen, die das Geld explizit auch im stationären Buchhandel ausgeben können. Und Erfahrungen aus dem Kulturpass-Vorreiter Frankreich machen Hoffnung, dass so Dutzende Mio Euro gerade auch in die bei Jugendlichen besonders beliebten Mangas investiert werden könnten.

Aber auch der westliche Comic erwartet 2023 noch einen kräftigen Extraschub, denn im Oktober kommt ein neues „Asterix“-Album bei Egmont heraus. Der 40. Band „Die Weiße Iris“ stammt vom neuen Szenaristen Fabcaro alias Fabrice Caro. Darüber hinaus erscheinen viele neue Titel, die beste Aussichten haben, sich auf den Comic-Bestsellerlisten zu platzieren. buchreport präsentiert im Folgenden die potenziellen Umsatzbringer sortiert nach den Gattungen Comic, Manga, Webtoon, Graphic Novel und Cartoon. Die komplette Titelliste mit bibliografischen Angaben finden Sie am Ende des Beitrags.

Manga