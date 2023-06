Buchhandel wirbt zum Start des Kulturpasses um 18-jährige Gutschein-Kunden

750.000 Jugendliche feiern in Deutschland in diesem Jahr ihren 18. Geburtstag. Sie haben damit seit dem 14. Juni Zugriff auf den sogenannten Kulturpass, der einen Gutscheinwert in Höhe von 200 Euro beinhaltet und bei lokalen Kulturanbietern auch für Bücher eingelöst werden kann. Dazu müssen sowohl die jungen Erwachsenen als auch die Anbieter auf der digitalen Kulturpass-Plattform registriert sein – und über das Angebot Bescheid wissen.