Börsenverein lädt zum 2. Nachwuchscamp nach Bonn

Aus den Unternehmen

Am 17. September 2023 findet wieder das Nachwuchscamp in Bonn statt. Rund 100 Nachwuchskräften haben dort die Gelegenheit, sich im Gespräch mit erfahrenen Kolleg*innen über Arbeitsfelder und berufliche Perspektiven in der Buchbranche zu informieren.

Die Veranstaltung des Börsenvereins wird vom Landesverband Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und der Regionalgeschäftsstelle NRW gemeinsam organisiert. Nach einer digitalen Ausgabe 2021 findet sie zum zweiten Mal im Bonner BaseCamp statt, ein außergewöhnlicher Indoor-Campingplatz mit restaurierten, teils historischen Wohnwagen.

„Wir freuen uns, dem Nachwuchs der Branche wieder vor Ort die Möglichkeit zum Austausch zu geben. Die Kontakte, die man persönlich schließt, sind doch die nachhaltigeren“, meint Anja Bergmann, Regionaldirektorin NRW des Börsenvereins.

„Diese Nachhaltigkeit macht das Camp so erfolgreich. Es ist der Beginn eines tragfähigen beruflichen Netzwerks, das für eine Karriere notwendig ist – und das der Verband bieten kann“, ergänzt Andrea Wolf, Geschäftsführerin Landesverband HRS.

Informieren, Netzwerken, Weiterbilden: Das Nachwuchscamp bietet sparten- und hierarchieübergreifenden Austausch, verschafft wichtige Kontakte, untereinander und in die Branche. Im Mittelpunkt stehen die persönlichen Gespräche mit den Profis aus den Bereichen Buchhandel, Verlag und Zwischenbuchhandel. Sie geben Auskunft über ihren Werdegang und Arbeitsalltag und zeigen damit die Berufsbilder sowie Karrierewege auf – der gesamte Branchennachwuchs ist angesprochen: Auszubildende, Volontär*innen, Praktikant*innen sowie Studierende buchnaher Studiengänge. Ziel des Nachwuchscamps ist es kommende Fachkräfte für Berufe rund um Bücher zu begeistern und in der Branche zu halten.

Im Rahmenprogramm stellt Caroline Wahl ihren Debütroman „22 Bahnen“ (DuMont Buchverlag) vor und berichtet von ihrer ersten Lesereise. Zudem gibt es Gewinnspiele und eine große Büchertombola. Das Nachwuchscamp wird durch das Sponsoring von vielen engagierten Branchenunternehmen ermöglicht.

Das vollständige Programm mit allen Expert*innen aus Buchhandel und Verlag sowie alle Informationen zur Anmeldung stehen auf der Internetseite:

https://www.boersenverein-nrw.de/veranstaltungen-termine/detailseite/17-09-2023/nachwuchscamp/