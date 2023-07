Begeistert Lesen: die digitale Fachtagung für Leseförderung

Aus den Unternehmen

Wie können Verlage und Buchhandlungen sich aktiv für bessere Lesekompetenz und mehr Bildungserfolg einsetzen? Antworten und Raum zur Diskussion bietet die gemeinsame Veranstaltung von Mediacampus Frankfurt und Fachmagazin Börsenblatt am 28.09.2023.

Es besteht dringender Handlungsbedarf in Sachen Leseförderung, um Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit herzustellen – das belegen die Ergebnisse der Internationalen Grundschul-Lese-Untersuchung (IGLU). Wie Verlage und Buchhandlungen Kindern den Einstieg in die Welt der Bücher erleichtern und Erwachsenen die Lust am Lesen näherbringen können, beleuchtet deshalb die digitale Fachtagung „Begeistert Lesen“ am Donnerstag, 28.09.2023. Mit Impulsvorträgen, der Best-Practice-Diskussionsrunde „Wie und mit welchen kreativen Hilfsmitteln gelingt die Stärkung der Lesekompetenz?“ und vertiefenden Einblicken in mehreren interaktiven Praxis-Sessions diskutieren Expertinnen und Experten aus der Buch- und Medienbranche die Vor- und Nachteile bestehender und neuer Maßnahmen. Veranstaltet wird das Online-Format von Mediacampus Frankfurt und dem Fachmagazin Börsenblatt des Technologie- und Informationsanbieters MVB.

Tickets sind zum Preis von 250,- Euro erhältlich: bit.ly/begeistertlesen. Nachwuchskräfte erhalten einen Nachlass von 20 Prozent.