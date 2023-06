Die nachlassende Manga-Dynamik

Die Belletristik erweist sich trotz aller Kriseneinflüsse als robust. Zur Stabilität haben in den zurückliegenden beiden Jahren Comics und Manga maßgeblich beigetragen. Sie haben sich aus ihrer belletristischen Nische herausbewegt und als Wachstumstreiber erwiesen. In diesem Frühjahr aber scheint die Luft raus zu sein.

Schwäche ist oft relativ. So hat das Manga-Segment nach 2 Boomjahren auch in den ersten 21 Wochen 2023 durchaus einen kleinen Umsatzzuwachs erzielt. Aber aktuell ist nichts mehr von der Dynamik zu spüren, die dem deutschen Buchhandel zuletzt so wichtige Impulse verliehen hat: