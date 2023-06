Die Comicverfilmung »The Flash« kommt in die Kinos

Bücher und Autoren

Die Comicverfilmung „The Flash“ kommt am 15. Juni in die Kinos. Zum Hintergrund:

Ende 2017 lief der Film „Justice League“ in den Kinos an und führte die bekanntesten Superhelden aus dem Kosmos der DC Comics auf der Leinwand zusammen. In dem Film kämpften Superman, Batman, Wonder Woman und Aquaman Seite an Seite, um die Erde zu retten. Unterstützung erhielten sie dabei von Cyborg und The Flash. Auf dem Buchmarkt wurde der Film unter anderem bei Panini mit einer „Justice League. Anthologie“ begleitet. Zudem ließen sich auch die Geschichten der Helden Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman und The Flash in einzelnen Anthologie-Sammelbänden nachlesen.

Eigene Kinofilme waren im Rahmen des „DC Universe“ bislang jedoch „nur“ Superman, Wonder Woman und Aquaman vergönnt. Das ändert sich jetzt, wenn mit „The Flash“ ein weiteres Mitglied der Justice League seinen eigenen Film erhält.

Zum Inhalt: Um den zurückliegenden Tod seiner Mutter (Maribel Verdú) zu verhindern, plant Barry Allen alias The Flash (Ezra Miller), die Vergangenheit zu manipulieren – schließlich kann er sich mit übermenschlicher Geschwindigkeit durch Raum und Zeit bewegen. Doch die Realität, in der er landet, hält große Gefahren bereit – und kaum andere Superhelden, die ihm helfen könnten.

Als Vorlage zu dem ersten Soloabenteuer des Roten Blitzes diente der Comic „Flashpoint“, der im Softcover bei Panini vorliegt. Darüber hinaus flankiert Panini den Kinostart mit dem Band „Flash. Der schnellste Mensch der Welt“, der mit drei „Flash“-Geschichten die offizielle Vorgeschichte zum Film liefert. Außerdem erscheinen bei Panini zahlreiche „Flash“-Einzelbände, verschiedene Reihen sowie Crossover-Bände mit anderen DC-Superhelden.