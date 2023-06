Sachbuch-Novitäten: Krieg, Klima und Krisen

Die Sachbuch-Programme der Verlage sind auch immer ein Spiegel der Gesellschaft und zeigen, was die Menschen bewegt. Was Leserinnen und Leser demnach aktuell am meisten beschäftigt? Es sind drängende Themen wie Krieg, Klima und Krisenbewältigung. Aber auch Titel, die sich mit Geschlechterrollen und Selbstfindung beschäftigen, stehen weiterhin auf der Agenda. Abgerundet werden die kommenden Programme wie immer mit dem ein oder anderen, oftmals humoristischen Titel von Deutschlands Promis.