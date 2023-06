Sachbuch über menschliche Beziehungen kommt in der Schweiz gut an

Bücher und Autoren, Schweiz

Die Psychotherapeutin Felizitas Ambauen und die Journalistin Sabine Meyer sind bekannt durch ihren Podcast „Beziehungskosmos“, der unter anderem beim Streamingdienst Spotify zu hören ist und zum „Suisse Podcast of the Year 2023“ gewählt wurde. Das gleichnamige Buch der Schweizerinnen ist nun, begleitet von einem separaten Notizheft, im Arisverlag erschienen und steigt neu auf Platz 8 der monatlichen Sachbuch-Bestsellerliste in der Schweiz ein.

In dem Buch wird der Ansatz der Schema-Arbeit vorgestellt, der häufig in der Paartherapie zum Einsatz kommt. Dabei geht es um Prägungen aus der Kindheit und daraus entstehende Beziehungsmuster sowie um unflexible Glaubenssätze, die die Weltsicht einengen, und Schemata, die wenig Entwicklungsspielraum lassen. Auch die Verbindung zum inneren Kind, die ein zentrales Thema von Bestsellerautorin Stefanie Stahl ist, wird aufgegriffen. Das mit Sachwissen gespickte Buch soll zugleich als Arbeitsbuch mit konkreten Übungen und Reflexionsfragen verstanden werden.

Der im gerade einmal knapp 9000 Einwohner zählenden Embrach bei Winterthur ansässige Kleinverlag Arisverlag wurde 2017 von Katrin Sutter gegründet. Sie ist TV-Journalistin und Autorin sowie Inhaberin des Redaktionsbüro.ch.

Zu den Schweizer Bestsellerlisten geht es hier.