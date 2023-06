Thalia eröffnet neue Filiale in Kempen am Niederrhein

Buchhandel, Handel

Der Buchhandelsfilialist Thalia eröffnet Mitte August einen neuen Standort in Kempen am Niederrhein (Nordrhein-Westfalen). In der Egnerstraße 42 will Thalia seinen Kundinnen und Kunden auf 300 qm ein Vollsortiment inklusive Spielwaren und Geschenkartikel anbieten.

Die Baumaßnahmen am neuen Standort sind bereits angelaufen, ein konkreter Öffnungstermin steht aktuell noch nicht fest. Für die neue Filiale werden noch Mitarbeitende gesucht.

„Mit Kempen gewinnen wir einen attraktiven neuen Standort in der Niederrheinregion für unser Buchhandlungsnetzwerk“, so Thalia-Vertriebsdirektor Dennis Book: „Wir freuen uns darauf, unsere Kundinnen und Kunden vor Ort ab August täglich aufs Neue für das Lesen und die Welt der Bücher zu begeistern und auch in Kempen einen Beitrag zu einer attraktiven und lebendigen Innenstadt zu leisten.“