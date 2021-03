Verhängnisvoller Flug in ein neues Leben

Bücher und Autoren, Schweiz

Der Thriller einer amerikanischen Autorin, die auf den Bestsellerlisten hierzulande noch nicht in Erscheinung getreten ist, erobert die Rankings: Julie Clarks „Der Tausch“ klettert auf Platz 1 der Schweizer Belletristik-Bestseller. Auch auf der deutschen Paperback-Liste hat sie es bereits an die Spitze geschafft und platziert sich in dieser Woche auf dem 2. Platz.

Der Plot: Zwei Frauen lernen sich zufällig am Flughafen von New York kennen und beschließen spontan, ihre Flugtickets und damit ihre Leben zu tauschen. Claire will vor den gewalttätigen Übergriffen ihres Mannes fliehen, Eva erwartet zu Hause angeblich die Polizei, da sie ihrem Mann Sterbehilfe geleistet hat, wie sie erzählt. Doch als Claire vor Ort ankommt, gibt es keine Hinweise auf einen Mann und Eva taucht in einer TV-Reportage auf, obwohl ihr Flugzeug als abgestürzt gilt.

Die Geschichte wurde zuvor in den USA für Sourcebooks Landmark zum Bestseller und liegt hierzulande bei Heyne vor. Clarks Debüt „The Ones We Choose“ wurde 2018 in den USA veröffentlicht und wird dort derzeit fürs Fernsehen verfilmt. In Deutschland liegt der Titel (noch) nicht vor.

Die Autorin lebt mit ihren beiden Söhnen in Los Angeles.

Zur Bestsellerliste der Schweiz geht es hier. (br+)