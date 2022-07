Weit verbreitete bretonische Sehnsucht

Bücher und Autoren, Schweiz

Er ist wieder da: Wenn Jean-Luc Bannalec alias Jörg Bong in Nordfrankreich ermitteln lässt, ist ihm ein Platz auf der SPIEGEL-Bestsellerliste sicher. Sein 11. Kriminalfall der Kommissar-Dupin-Reihe steht in Deutschland in der zweiten Woche auf dem 1. Platz der Bestsellerliste Paperback Belletristik – es ist die neunte Nummer 1 in Folge.

Auch in der Schweizer Monatsbestsellerliste erobert „Bretonische Nächte“ den Spitzenplatz, in Österreich steigt der Titel, der bei Kiepenheuer & Witsch vorliegt, auf der 3 ein.

Was passiert im neuen Band? Im milden bretonischen Oktober ereilt Kadegs Familie ein Schicksalsschlag: Seine 89-jährige Tante stirbt, nachdem es „Vorzeichen des Todes“ gab, und Kadeg wird auf ihrem Anwesen angegriffen. Kommissar Dupin und sein Team suchen auf dem Gelände der ehemaligen Abtei nach Hinweisen.

2019 verabschiedete sich Jörg Bong als Verlegerischer Geschäftsführer der S. Fischer Verlage, um sich von Frankfurt am Main und der Bretagne aus, vollständig dem Schreiben zu widmen. Seine Bretagne-Krimis erscheinen jedes Jahr stets pünktlich zur Haupt-Reisesaison, wie auch andere Titel des Genres, darunter Donna Leons „Brunetti“, der aktuell auf Platz 2 der Schweizer Bestsellerliste steht.

Zur gesamten Schweizer Bestsellerliste geht es hier. (br+)