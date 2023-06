Oetinger startet neues Programmsegment SPLASH

Aus den Unternehmen

Aufregendes Lesevergnügen für Kinder ab 8 Jahren – Oetinger SPLASH

Die Verlagsgruppe Oetinger erweitert ihr Portfolio. Mit Oetinger SPLASH startet im Sommer 2023 ein neues Segment, welches das Angebot rundum die Leseförderung bei der Verlagsgruppe nun vollständig abrundet. Damit werden die Kinder genau mit den Inhalten versorgt, die ihren Bedürfnissen entsprechen: Lebendige Geschichten mit viel Action und Spannung, die mitreißen. Lesestoff, der unterhält und gleichzeitig fördert.

Abenteuer, Unterhaltung und Humor stehen im Fokus, sodass das Lesen leichter von der Hand geht, sich schnell Erfolgserlebnisse einstellen und Lust auf mehr entsteht. Dynamische, großflächige Illustrationen und z.T. hervorgehobene Textteile unterstützen den Lesefluss optimal. Die Coveroptik ist eng mit der Zielgruppe abgestimmt, sodass auch hier die Sehgewohnheiten und Interessen der jungen Leser*innen berücksichtigt werden.

Für die Kinder, aber auch vor allem für die Eltern und Großeltern gibt es außerdem eine besondere Neuheit auf der Rückseite des Buches: Den „SPLASH-Score“ – eine grafische Übersicht und ein einfaches Bewertungssystem, was auf einen Blick erfassen lässt, was der/die Leser*in von dem Titel erwarten kann. So können die Inhalte schnell erfasst und Kaufentscheidungen leichter getroffen werden.

Nina Horn, Programmleiterin der Zielgruppe 7-11-jährige: „Wir haben uns entschieden, mit „Oetinger Splash“ im Oetinger-Programm einen besonderen Raum für Titel zu schaffen, die Geschichten anders erzählen – noch näher an der Zielgruppe, cool, dynamisch, lebendig und vor allen Dingen „snackable“. Die Titel unter dem „Oetinger Splash“-Logo haben damit einen hohen Wiedererkennungswert und können im Handel zusammen präsentiert werden. Der „Splash-Score“ spricht die Sprache der Zielgruppe und lässt junge Leser*innen das finden, was sie suchen. Und wer die Lust am Lesen und den Hunger auf Geschichten erstmal entdeckt hat, wird ihn bei „Oetinger Splash“ in Zukunft erfolgreich stillen können.“

Im Juli 2023 erscheinen:

– „Space Alarm 1. Mit Hyperschall durchs All.“ von Patrick Fix (Bd. 2 im Frühjahr 2024).

– „Enygma. Der verschollene Schatz.“ von Benjamin Schreuder.

Die Presseinformation inkl. Detailinformationen zu den Titeln finden Sie hier.