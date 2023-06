Manuel Schär ist neuer Präsident des SBVV

Personalia

Der Schweizer Buchhandels- und Verlags-Verband (SBVV) bekommt einen neuen Präsidenten: Thomas Kramer, Geschäftsführer des Verlags Scheidegger & Spiess und seit 2016 Präsident, gibt den Stab weiter an Manuel Schär, Verwaltungsratspräsident des hep Verlags.

Kramer ist auf eigenen Wunsch zurückgetreten, um sich in Zukunft ausschließlich seinen Aufgaben als Geschäftsführer der Zürcher Verlage Scheidegger & Spiess und Park Books zu widmen. „Mit Thomas Kramer verlieren wir einen initiativen, engagierten Präsidenten, der sich mit allen Sparten unseres Verbandes intensiv auseinandersetzte“, sagt SBVV- Geschäftsführerin Tanja Messerli.

Während der SBVV-Generalversammlung am 12. Juni wurde Manuel Schär von den Mitgliedern zum neuen Präsidenten gewählt. Der 42-jährige Historiker, Volks- und Betriebswirtschaftler ist seit fast 2 Jahrzehnten in der Buchbranche tätig und arbeitete in verschiedenen Positionen beim auf Lehrmedien spezialisierten hep Verlag in Bern, bevor er 2017 Geschäftsführer des Verlages wurde. Seit 2022 ist Schär Präsident des Verwaltungsrates des hep Verlags sowie Leiter Verlagsentwicklung bei Park Books.

„Manuel Schär verfügt über Branchen- und Führungserfahrung und ist mit dem Verband, dessen Zentralvorstand er 2018 bis 2022 angehörte, bestens vertraut. Zudem hat er Erfahrung mit Digitalisierungsprojekten und ist Mitinitiant der Digitalen Buchtage der Schweiz, die 2023 zum vierten Mal stattfinden. Mit der Wahl von Manuel Schär unterstreichen die Mitglieder außerdem die Wichtigkeit der Sachbuch-, Fachbuch- und Lehrmittelverlage“, äußert sich David Ryf, Geschäftsführer des Buchzentrums und Leiter der Findungskommission, zur Wahl.