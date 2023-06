SBVV zeichnet Schweizer Buchhandlung und Verlag des Jahres aus

Aus den Unternehmen

Buchhandlung und Verlag des Jahres: libraria poesia clozza in Scuol und Dörlemann Verlag in Zürich

Seit 2010 lobt der Schweizer Buchhandels- und Verlags-Verband (SBVV) die Auszeichnungen «Buchhandlung und Verlag des Jahres» aus. Den Entscheid fällt das Publikum: Es trifft seine Wahl aus jeweils drei von einer Jury nominierten Verlagen und Buchhandlungen. Die Gewinnerinnen und Gewinner erhalten ein Preisgeld von je 5000 Franken, das vom Buchzentrum gesponsert wird. Dieses Jahr ist die Wahl auf die Buchhandlung libraria poesia clozza in Scuol und auf den Dörlemann Verlag in Zürich gefallen.

Die alljährliche Generalversammlung des SBVV bildet jeweils den würdigen Rahmen für die Verleihung der prestigeträchtigen Auszeichnungen «Buchhandlung des Jahres» und «Verlag des Jahres». «Es ist uns wichtig, allen Nominierten eine Plattform zu geben», sagt SBVV- Geschäftsführerin Tanja Messerli, «wer sich in unserer anspruchsvollen Branche engagiert und erfolgreich Sichtbarkeit für Bücher schafft, investiert persönlich überdurchschnittlich viel und das verdient Aufmerksamkeit und Wertschätzung.» Dieses Jahr warfen fast 8000 Teilnehmende ihre Stimmzettel in die virtuelle Abstimmungsbox und wählten so aus jeweils drei Nominierten in jeder Kategorie ihre Favoriten. Von der fünfköpfigen Branchenjury nominiert worden waren Buch am Platz in Winterthur, der Bücherladen Marianne Sax in Frauenfeld und libraria poesia clozza in Scuol in der Kategorie Buchhandlungen; bei den Verlagen standen der Dörlemann Verlag aus Zürich, der Knapp Verlag aus Olten und die edition bücherlese aus Luzern zur Auswahl.

libraria poesia clozza: Klein, fein und vielseitig

Die Buchhandlung des Jahres befindet sich diesmal nicht in einem der Ballungszentren, sondern in den Bündner Bergen: die libraria poesia clozza. «Eine kleine und feine Buchhandlung betreiben Simone Nuber und ihr Team in Scuol», befand die Jury, «eine Entdeckung für alle Buchliebhaberinnen und Buchliebhaber.» Für Inhaberin Simone Nuber ist die Wahl ein riesiges Kompliment – schliesslich betreibt sie das nur 50 Quadratmeter grosse Geschäft mitten im Dorf erst seit knapp zwei Jahren, als sie es von der Gründerin der ersten Buchhandlung im Unterengadin übernommen hat.

Dörlemann: Seit 20 Jahren hochkarätig

Schon seit zwei Jahrzehnten ist der Dörlemann Verlag in Zürich im Geschäft; er besticht seit seinen Anfängen mit einem hochwertigen Programm aus Klassikern und Gegenwartsliteratur. «Diese Mischung beschert Leserinnen und Lesern ein hochkarätiges Programm in hervorragender Ausstattung», meint denn auch die Jury. Ein weiteres Plus: «Neben den Autorinnen und Autoren hat der Verlag von Anfang an seine Übersetzerinnen und Übersetzer sichtbar gemacht.» Dies brachte Dörlemann 2008 die Übersetzerbarke für «übersetzerfreundliche Verlagsmenschen oder SBVV Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens» ein, welcher der Verlag mit der neuen Auszeichnung wiederum besondere Ehre macht.