So lief der Manga-Day im Buchhandel

Buchhandel, Handel, Marketing

„Wir sollten zum Welttag des Buches kostenlose Mangas abgeben. Heute waren so viele Kinder ab 8 Jahren mit ihren Eltern freiwillig bei uns, wie noch nie an einem 23. April“, freute sich Peter Peterknecht (Buchhandlung Peterknecht, Erfurt) über den Zulauf am „Manga Day“ verglichen mit dem am Welttag des Buches. Auch andere Buchhandlungen melden „Erfolg“ und junges Publikum, das am vergangenen Wochenende zum Aktionstag in die Läden gekommen war, um sich Gratis-Leseproben abzuholen.

Nach der Premiere im Vorjahr hatte sich die Zahl der Verteilstellen in diesem Jahr auf knapp 1300 nahezu verdoppelt. Buchketten wie Thalia und Hugendubel dominierten das Teilnehmerfeld mit ihren Standorten (insgesamt 634 Filialbuchhandlungen mehrerer Unternehmen waren dabei), aber die größten Zuwächse verzeichnete der unabhängige Standortbuchhandel (385 Standorte). Hinzu kamen öffentliche Bibliotheken und der Comic-Fachhandel.

Viele Buchhandlungen hatten flankierend zur Verteilaktion kostenloser Manga-Sonderausgaben weitere Angebote und Veranstaltungen zum „Manga Day“ entworfen. Eine kleine Auswahl der vielen Aktionen aus dem Filial- und dem unabhängigen Buchhandel:

Thalia Mayersche

Bei der Thalia Mayerschen in Bochum gab es einen Cosplay-Wettbewerb mit einem „Manga Walk” vor dem Geschäft. Vor dem Laden bildeten sich zeitweise Schlangen, wie die Impressionen aus Bochum zeigen:

Das Buch

Die Buchhandlung Das Buch (Dornbirn/Österreich) hatte sich Unterstützung vom Verein Cosplay Alpin geholt. Rhena Maier, die in der Buchhandlung seit 2007 die Manga-Abteilung betreut, meldete „vollen Erfolg“: „Den ganzen Tag über haben wir Gratismangas an Kunden verteilt. Der Verein Cosplay Alpin war bei uns zu Besuch und viele Kunden kamen ebenfalls im Cosplay in die Buchhandlung. Dort verweilten sie teils sehr lange, führten mit anderen Kunden, dem Verein und auch uns Gespräche über Mangas, Animes und die darin vorkommenden Charaktere und Handlungsstränge. Viele Kunden erkundigten sich, ob auch nächstes Jahr wieder ein Manga Day geplant ist.“

Bei das Buch finden mittlerweile auch ganze Manga-Wochen statt. In dieser Zeit wird das reguläre Sortiment um weitere Reihen und zahlreiche Fanartikel erweitert. Mehr dazu hier:

Buchhandlung Bücherwurm

Auch in ländlicheren Gebieten funktioniert das Manga-Marketing, meldet Sonja Lehmann von der Buchhandlung Bücherwurm in Borken (Nordhessen): „Einige Stammkunden waren da. Aber sehr viel Neukunden und auch von ‚weiter weg’. Und da hoffen wir auf Folgegeschäft.” Durch den Tag wüssten jetzt viele, dass die Buchhandlung auch Mangas im Sortiment habe. Die Anzahl der Gratis-Exemplare war im Vorfeld auf 3 pro Person begrenzt worden, einige Exemplare seien noch übrig, aber die werde man noch los, so Lehmann, die sich für den Tag extra verkleidet hatte. Ihr Fazit: „Rundum ein toller Tag und wir haben wieder gezeigt, der inhabergeführte Buchhandel im ländlichen Raum kann auch Manga Day.“

Hugendubel

Hugendubel war mit 80 seiner Filialen beim „Manga Day“ aktiv und hat insgesamt 50.000 Hefte verteilt. Der Filialist hat die fernöstlichen Comics früh in seinen Filialen größer inszeniert und damit mit zum großen Manga-Wachstum im Buchhandel beigetragen. Am Aktionstag gab es in einigen Filialen weitere Angebote: In Erfurt (Filiale im T.E.C.) war die Manga-Zeichnerin Olschi für einen Workshop und eine Signierstunde in die Buchhandlung gekommen. In Ulm war Dominik Jell zu Gast. Zudem gab es in einigen Läden eine „One Piece-Rallye“. Dazu wurden jeweils elf Ausgaben der Manga-Serie gekennzeichnet und versteckt. Ausgestattet mit einem Fragebogen konnten Kunden dann auf die Suche nach dem richtigen Lösungswort gehen. Als Preis gab es einen exklusiven Miniprint der Reihe zu gewinnen.

Manga-Mafia

Auch der Fachhändler Manga-Mafia, der aus dem Messegeschäft kommt und während der Pandemie in kurzer Zeit eine Ladenkette als weiteren Vertriebskanal (neben Messepräsenzen und Online-Shop) aufgebaut hat, war wieder dabei. Mittlerweile hat das Unternehmen 11 Stores, in diesem Herbst steht eine Eröffnung in Berlin an. Die Resonanz zum „Manga Day“ sei, wie auch schon im vergangenen Jahr, sehr gut gewesen.

Verlage produzieren 27 Sonderausgaben – Gesamtauflage: 800.000

Hinter dem „Manga Day“ stehen einschlägige Manga-Verlage, die sich 2022 für die Marketingaktion zusammengeschlossen hatten. Die Auflage der Gratisexemplare war in diesem Jahr auf 800.000 Manga-Taschenbücher aufgestockt worden. Sie verteilte sich auf 27 Sonderausgaben, für die 9 Manga-Verlage und -Imprints verantwortlich zeichneten. Erstmals mit dabei waren Panini und der Kreativverlag Frech (Marke Topp), der einen Manga-Zeichenkurs beisteuerte. Ansonsten haben Altraverse, Marktführer Carlsen (mit den Marken Carlsen Manga und Hayabusa), Crunchyroll, Egmont Manga, Manga Cult sowie Tokyopop die breite Palette an Stoffen bereitgestellt. Erste Rückmeldungen aus dem Buchhandel signalisieren mehr Bedarf an Titeln für Kinder.