Bayern: Gütesiegel für besonders wertvolle Leseförderung

Aus den Unternehmen

Besondere Ehre für die Buchhandlung Schöningh in Höchberg: Am 20. September 2023 wurden Filialleiterin Rebecca von der Goltz und ihr Team mit dem Gütesiegel „Partner der Schulen für die Leseförderung“ ausgezeichnet. Die Höchberger Buchhandlung ist damit eine von bayernweit 135 Buchhandlungen, die sich in diesem Jahr über die begehrte Auszeichnung freuen können. Kultusstaatssekretärin Anna Stolz übergab die Auszeichnung gemeinsam mit Dr. Klaus Beckschulte, dem Geschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels– Landesverband Bayern e.V., persönlich.

Die Staatssekretärin betonte: „Kindern und Jugendlichen das Lesen nahezubringen und sie für Bücher zu begeistern, ist uns allen ein großes Anliegen. Das Gütesiegel an der Eingangstür einer Buchhandlung macht deutlich: Hier ist ein wertvoller Lesepartner für Kindergärten und Schulen zu Hause! Die Buchhandlung Schöningh in Höchberg steht hier stellvertretend für alle prämierten Buchhandlungen und hat für die Menschen in und um Höchberg viele wertvolle Initiativen zur Leseförderung durchgeführt: Angefangen vom umfangreichen Angebot an Kinder- und Jugendbüchern, eigenen Buchausstellungen für Kinder, dem Mitwirken am Vorlesetag und am Welttag des Buches sowie der Einführung von Lesekoffern und Lesetüten für Grundschulkinder. Für dieses herausragende Engagement möchte ich mich ganz herzlich bedanken.“

Auch Dr. Klaus Beckschulte, gratulierte und sagte zugleich: „Es ist absolut bewundernswert, mit wie viel Engagement, Fantasie und Hingabe Buchhändlerinnen und Buchhändler ihre Begeisterung fürs Lesen an Kinder und Jugendliche weitergeben. Dieser Einsatz steht noch dazu in der Regel in keiner Relation zu wirtschaftlichen Vorteilen.“

Genauso wie Dr. Klaus Beckschulte freute sich Anna Stolz sehr, dass bei der heutigen Veranstaltung auch zahlreiche Viertklässlerinnen und Viertklässler der Höchberger Ernst-Keil-Grundschule unter den Gästen waren. Die Staatssekretärin richtete sich daher direkt an die jungen Leserinnen und Leser und unterstrich: „Bücher sind wie Kino im Kopf. Sie können uns in eine andere Welt entführen, nehmen uns mit in fremde Länder und unbekannte Abenteuer. Ich persönlich liebe Bücher und genieße es sehr, wenn ich abends einmal Zeit habe, in eine Geschichte einzutauchen. Ich freue mich, dass Ihr auch das Lesen für Euch entdeckt habt und wünsche Euch viel Freude, bei all diesen Abenteuern und kleinen Reisen, die noch auf Euch warten. Ich bin mir sicher: Hier in der Buchhandlung Schöningh findet sich für jeden die passende Geschichte.“

Bereits seit dem Jahr 2003 verleiht das Kultusministerium gemeinsam mit dem Börsenverein in Bayern das Gütesiegel „Partner der Schulen für Leseförderung“. Das Engagement des Buchhandels ist vielfältig und reicht von kompetenter Beratung über aktuelle Buchempfehlungen für Lehrkräfte, Eltern und Kinder bis hin zu Lesungen direkt im Klassenzimmer, Buchausstellungen, Lesetüten für die Erstklässler und Bücherkisten sowie Lesekoffer für Schulen. Bei der Kooperation zwischen Schulen und Buchhandel sind die persönlichen Begegnungen sehr wichtig, etwa bei Buchvorstellungen oder Führungen durch die Buchhandlungen.

Lesen ist auch deshalb von so großer Bedeutung, weil diese Kompetenz ausschlaggebend für den Erfolg in Schule und Beruf sowie für die gesellschaftliche Teilhabe ist. Dies macht die Leseförderungsinitiative #lesen.bayern (www.lesen.bayern.de) des Kultusministeriums deutlich, die das Ziel verfolgt, die Lesekompetenz in allen Schularten und allen Fächern systematisch zu fördern.

Alle Buchhandlungen, die 2023 das Gütesiegel „Partner der Schulen für Leseförderung“ erhalten, sind hier abrufbar: www.buchhandel-bayern.de.