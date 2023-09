Rossmann stockt Beteiligung an Bastei Lübbe noch weiter auf

Handel

Der Drogerieunternehmer und Bestsellerautor Dirk Roßmann (als Autor: Dirk Rossmann) hat seine Anteile am Publikumsverlag Bastei Lübbe noch einmal erhöht. Bisher hielt er über die Rossmann Beteiligungs-Gesellschaft 15,14% am Kölner Verlagshaus, nun stockte er diese Beteiligung auf 20,31% auf. Das gab Bastei Lübbe in einer Pflichtmitteilung der Bastei Lübbe AG bekannt.

Im Januar 2021 hatte Bastei Lübbe erstmals die Beteiligung gemeldet, als die Rossmann Beteiligungs GmbH mit 3,05% der Stimmrechte die Meldeschwelle überschritten hatte. Seither hat Rossmann diese Beteiligung mehrfach erhöht, im April 2021 auf 5,09% der Stimmrechte, im Dezember 2021 auf 10,03% und zuletzt im März 2023 auf 15,14%. Hinter der Familien-Aktionärin Birgit Lübbe (33,08%) ist Rossmann damit zweitgrößter Aktionär.

Die über 2,7 Mio Aktien im Rossmann-Depot stehen nach dem aktuellen Kurs (5,25 Euro) für über 14 Mio Euro.

Der Drogerie-Unternehmer Dirk Roßmann (77) hatte 2018 mit seiner Autobiografie „… dann bin ich auf den Baum geklettert!“ (Ariston) einen Bestseller gelandet, der sogar 1 Woche an Platz 1 der SPIEGEL-Besellerliste stand. Danach wechselte er ins Romanfach mit Thrillern zur drohenden Klimakatastrophe: Mit seinem Erstling „Der neunte Arm des Oktopus“ (2020) und der mit Ralf Hoppe geschriebene Fortsetzung „Der Zorn des Oktopus“ (2021) landete er ebenfalls auf der SPIEGEL-Bestsellerliste Belletristik.

Weitere Anteile erwarb Rossmann im Dezember 2021 und dann im März 2022 (von 10,03 % auf 15,14 %).