Comicfestival Hamburg öffnet Ende September seine Pforten

In genau einer Woche öffnet die 17. Ausgabe des Comicfestivals Hamburg seine Pforten. Seit seiner Gründung im Jahre 2006 hat sich das Comicfestival Hamburg zu einem der wichtigsten Dreh- und

Angelpunkte der deutschsprachigen, aber auch internationalen Comic-Gemeinde entwickelt. Vom 28. September bis 1. Oktober wird das Festival auf St. Pauli, im Karoviertel, in der Neustadt und anderen Orten Comickünstler:innen aus In- und Ausland, Verlagshäuser, Hochschul- und andere Gruppen und natürlich zahlreiche Comicfans und Kulturinteressierte in die Hansestadt locken. Wie immer steht der innovative, besondere Comic im Fokus der Festivalmacher:innen – Werke, die Brücken schlagen, Wege bereiten, neugierig sind und neugierig machen; Comics, die in den Dialog gehen mit zeitaktuellen Fragen und gesellschaftlichen Themen; Bücher, die Fragen aufwerfen und nach Antworten suchen.

Das Festival startet am Donnerstag, den 28. September mit der Vernissage der Hauptausstellung, die dieses Jahr der Comickünstlerin und Hochschulprofessorin Anke Feuchtenberger, die seit vielen Jahren die deutsche Szene und auch die Entwicklung des Comicfestivals entscheidend prägt, gewidmet ist. Am Freitag wird Anke Feuchtenberger zudem mit einem eigenen Symposion geehrt, auf dem deutschsprachige und internationale Gäste und Redner:innen sich mit dem Werk und dem Wirken der renommierten Künstlerin beschäftigen werden. In weiteren Ausstellungen werden während der drei Festivaltage Arbeiten von u.a. Kate Charlesworth, Léa Murawiec, Nando von Arb, Jan Soeken, Marlene Krause und Künstler:innenGruppen und Independent-Verlagen wie „Spring“ und Éditions Adverse zu sehen sein.

Am Wochenende werden wie gewohnt im Stadtteilzentrum Kölibri Verlage, Künstler:innen, Kollektive und Hochschulklassen bei der Verlagsmesse ihre Bücher, Zines, Poster und vieles mehr feilbietem. Die Messe bietet Gelegenheit, neue Publikationen zu entdecken und mit Zeichner:innen und Verlagen ins Gespräch zu kommen.

