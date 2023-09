Daniela Schätzle übernimmt die Geschäftsführung bei Eberl & Kösel Studio

Personalia

Aus dem insolventen Druckunternehmen Eberl & Koesel blieb die Dienstleistungstochter Eberl & Koesel Studio erhalten, alleiniger Gesellschafter ist dort seit 2022 Thomas Stadelmann. Eberl & Kösel Studio bietet Satzleistungen, Reproarbeiten, E-Publishing, Datenservices, Softwareentwicklung und Beratung rund ums Publishing an. Seit Monatsanfang gibt es einen Wechsel in der Geschäftsführung.

Daniela Schätzle übernimmt die Geschäftsführung. Sie löst die bisherige Geschäftsführerin Marietta von Lupin nach 5 Jahren der Unternehmensleitung ab. von Lupin verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch und kehrt in die Verlagsbranche zurück, um dort neue Aufgaben im Bereich der Herstellung zu übernehmen. Die nun berufene Geschäftsführerin Daniela Schätzle tritt ihre Position mit umfangreicher Erfahrung in verschiedenen Bereichen der Medienproduktion an.

Schätzle hat an der Hochschule der Medien in Stuttgart Print-Media-Management studiert und danach Berufs- und Führungserfahrung in mehreren Unternehmen der Druck- und Medienbranche gesammelt. Positionen im Onlinemarketing und mehrjährige Expertise im Bereich der strategischen Positionierung ergänzen ihr Profil. Als versierte Beraterin und Business Coach kennt sie viele Fragen der Unternehmensführung aus diversen Blickwinkeln und Perspektiven.

„Ich freue mich sehr, die Position der Geschäftsführung bei der Eberl & Koesel Studio GmbH zu übernehmen“, unterstreicht Schätzle. „Eberl & Koesel Studio verkörpert Zuverlässigkeit, Qualität und herausfordernde Projekte von technischer Komplexität. Gemeinsam mit dem engagierten Team werde ich weiterhin eng mit unseren Kunden zusammenarbeiten, um wie bisher erstklassige Publishing-

Dienstleistungen zu bieten und gleichzeitig Raum für Innovation und Expansion zu schaffen.“