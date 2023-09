Julia Francks »Die Mittagsfrau« kommt in die Kinos

Bücher und Autoren

Die Verfilmung von Julia Francks Nr.-1-Bestseller „Die Mittagsfrau“ kommt am 28. September in die Kinos. Darin ringt eine junge Frau in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit ihrer Identität und ihrer Rolle als Mutter.

Der 1970 in Ost-Berlin geborenen Autorin Julia Franck gelang im Jahr 2007 ihr bislang größter Bucherfolg: Für ihren im S. Fischer Verlag erschienenen Roman „Die Mittagsfrau“ wurde sie mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet und kurz darauf eroberte der Titel die Spitze der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Belletristik.

Jetzt findet der Erfolgsstoff auch den Weg auf die Leinwand: Regie führte die österreichische Filmemacherin Barbara Albert, die mit Meike Hauck auch das Buch für die Verfilmung geschrieben hat.

In „Die Mittagsfrau“ kommt die junge Helene (Mala Emde) in den 1920er-Jahren nach Berlin. Doch mit dem Tod ihrer Liebe Karl (Thomas Prenn) und der Machtergreifung der Nazis werden all ihre Pläne zerstört. Zwar heiratet sie später Wilhelm (Max von der Groeben) und wird Mutter, aber sie ringt mit ihrem Leben und ihrer Mutterschaft.

Bisher wurde nur Francks Buch „Lagerfeuer“ verfilmt, dessen Adaption 2014 unter dem Titel „Westen“ in den Kinos lief.



Weitere Filme mit Buchbezug im Kino:

»Paw Patrol. Der Mighty Kinofilm« (ab 28. September)

Wenn Abenteuerstadt in Not ist, rückt die Paw Patrol aus. Die heldenhaften Hunde müssen die Stadt vor einem Meteoriten bewahren und entdecken dabei magische Kristalle, die ihnen Superkräfte verleihen. Als ihr Erzfeind Bürgermeister Besserwisser davon Wind bekommt, bricht er aus dem Gefängnis aus. Mit der Hilfe der verrückten Wissenschaftlerin Victoria Vance will er die neu entdeckten Superkräfte stehlen. Das Schicksal von Abenteuerstadt steht auf dem Spiel.

Bücher zum Film „Paw Patrol. Der Mighty Kinofilm“ und andere „Paw Patrol“-Titel gibt es bei Nelson.



»Wochenendrebellen« (ab 28. September)

Der zehnjährige Jason (Cecilio Andresen) ist Autist. Als er sich in der Schule zunehmend auffällig verhält, schließt sein Vater (Florian David Fitz) mit ihm einen Pakt: Jason verspricht, sich in der Schule Mühe zu geben, wenn sein Vater ihm hilft, einen Lieblingsfußballverein zu finden – denn bevor er sich entscheiden kann, will er erst alle 56 Mannschaften der 1., 2. und 3. Liga live in ihren jeweiligen Stadien gesehen haben.

Basierend auf dem bei Goldmann vorliegenden Buch „Wir Wochenendrebellen“ von Mirco und Jason von Juterczenka erzählt der Film, wie ein autistischer Junge und sein Vater über den Fußball zum Glück finden.