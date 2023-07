Was die Galeria-Einschnitte für die Buch-Flächen bedeuten

Die seit Jahren angeschlagene Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) hat in einer ersten Welle in größerer Zahl Warenhäuser geschlossen und hinterlässt damit vielerorts mächtige Leerstände in zentralen Stadt- und Einzelhandelslagen. Mit dem Wegfall der Häuser sind auch die dort angesiedelten Shop-in-Shops von Hugendubel betroffen, in denen zugespitzte Buchsortimente angeboten werden. Das Ausmaß beziffert die geschäftsführende Gesellschafterin Nina Hugendubel auf buchreport-Anfrage so:

Hugendubel ist in knapp 40 der betroffenen GKK-Filialen vertreten.

Das entspricht einer fortfallenden Verkaufsfläche von ca. 1100 qm.