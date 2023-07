Anke Schlemmer empfiehlt Sachbuch von Alexandra Zykunov

Bücher und Autoren

Anke Schlemmer hat beim Wissenschaftsverlag Nomos ihre Ausbildung zur Verlagskauffrau absolviert und war dort bis 2011 Marketingmanagerin. Nach Stationen bei Dr. Otto Schmidt und im Deutschen Apotheker Verlag kehrt sie am 1. Oktober als Marketingleiterin zu Nomos zurück. Sie empfiehlt ein Sachbuch, das vor einem Jahr auch auf der SPIEGEL-Taschenbuch-Bestsellerliste stand:

„Alexandra Zykunov, Journalistin, Autorin, Influencerin und Feministin, sammelt auf Instagram (@alexandra__z) Geschichten rund um typische Rollenklischees, die ihre Leser*innen oftmals sprachlos, meistens aber wütend zurücklassen. In ihrem Buch ‚Wir sind doch alle längst gleichberechtigt!‘ gibt sie dieser Wut eine mächtige Stimme, indem sie humorvoll-sarkastisch mit 25 Bullshitsätzen zum Thema Gleichberechtigung aufräumt. Bei aller Emotionalität untermauert Zykunov jedes Kapitel mit Fakten aus aktuellen Umfragen und Studien und liefert damit Argumente für sachliche Diskussionen – nicht nur bei Familienfeiern oder am Küchentisch. Auch im beruflichen Kontext habe ich in diesem Werk wichtige Erkenntnisse über unconscious biases gewonnen, sodass Sätze wie ‚Frauen sollten einfach verhandeln wie Männer‘ oder ‚Gib deine Kinder einfach nicht im Lebenslauf an‘ hoffentlich bald der Vergangenheit angehören. Eine absolute Leseempfehlung für alle Geschlechter!“

Alexandra Zykunov: „Wir sind doch alle längst gleichberechtigt!“: 25 Bullshitsätze und wie wir sie endlich zerlegen, 288 S., 11,99 €, Ullstein Taschenbuch, ISBN 978-3-548-06533-5