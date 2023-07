SPIEGEL-Bestsellerlisten: Ruhe in den Rankings

Bücher und Autoren

In der Beletage der Hardcover-Belletristik und auch in den anderen SPIEGEL-Bestsellerlisten ist derzeit sommerliche Ruhe eingekehrt. Im Vergleich zu den Vorwochen gibt es nur verhältnismäßig wenig Neueinsteiger in den Rankings:

Bei den meistverkauften Sachbüchern punktet Cyntia Fleury für Suhrkamp auf Rang 19 mit ihrem Buch „Hier liegt Bitterkeit begraben“. Die Philosophin und Psychoanalytikerin beschäftigt sich mit Ressentiments und ihrer „Heilung“, die sowohl für das Leben der Menschen als auch für die Gesellschaft eine Gefährdung darstellen.

Auf der Paperback-Belletristik-Liste springt JP Delaney mit ihrem neuen Thriller „Die Fremde in meinem Haus" (Penguin) aus dem Stand auf Platz 26.

Im Taschenbuch platzieren sich zwei Spannungstitel neu auf dem Bestseller-Plakat. „Nordlicht. Tod in den Fluten" (Blanvalet) von Anette Hinrichs steigt auf Rang 4 ein. Die Zweitverwertung des Elizabeth-George- Hardcover-Bestsellers „Was im Verborgenen ruht" erreicht zum Auftakt Platz 10.

In der Riege der Belletristik-Hardcover-Titel arbeitet sich der bereits im März bei Tropen erschienene Roman „Seemann vom Siebener" von Arno Frank langsam nach oben (Rang 29). Bei brütender Hitze kreuzen sich in dem Stück die Lebenswege von sechs Menschen in einem Freibad.

