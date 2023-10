Waalkes, Nesser, Knopp: Neu auf den SPIEGEL-Bestsellerlisten

Bücher und Autoren

Otto Waalkes kann mehr als Bühne und Ottifanten. Der gebürtige Emder legte bereits 2018 die Autobiografie „Kleinhirn an alle“ vor und erreichte damit Platz 3 der Bestsellerlisten. Jetzt erscheint bei Heyne ein neuer Bildband. „Ganz große Kunst“ heißt der und umfasst 75 „Meisterwärke“ zwischen Renaissance und Moderne, anders formuliert: mit Augenzwinkern und um Elefanten ergänzte Klassiker der Kunstgeschichte. Damit steigt er in der SPIEGEL-Bestsellerliste Paperback Sachbuch auf Platz 3 ein.

Weitere Neuzugänge:

Håkan Nesser ist ein verlässlicher Umsatzgarant für den Buchhandel. Der schwedische Krimiautor schickt jetzt in „Ein Fremder klopft an deine Tür“ zwar den neuen Kommissar Jung in den Einsatz, bleibt mit dem Handlungsort Maardam allerdings in vertrauter Umgebung. Dort geht es diesmal gleich um drei Kriminalfälle, von denen manche besser ungelöst blieben. Der bei btb verlegte Titel steigt in dieser Woche in der Bestsellerliste Hardcover Belletristik auf Platz 19 ein.

Jörg Blech hat Biologie studiert und arbeitet heute als Medizinjournalist beim SPIEGEL. Als Autor hat er in der Vergangenheit zahlreiche Bücher vorgelegt, mit „Die Krankheitserfinder“ (Fischer) war er bereits 2003 für 62 Wochen in den Bestsellerlisten notiert. Jetzt legt er sein neues Buch „Masterplan Gesundheit“ vor, in dem er Alterserkrankungen von Herz und Hirn, von Gelenken und Muskeln erklärt und Regeln darstellt, mit denen der eigene Körper gesund gehalten werden kann. Damit springt er im Hardcover Sachbuch direkt auf Platz 9.

Katrine Engberg stammt aus Kopenhagen und ist eigentlich Tänzerin, Choreografin und Regisseurin. 2018 erschien ihr erster Krimi aus der sogenannten Kopenhagen-Serie bei Diogenes, der aktuellste Band „Wintersonne“ war 2022 auch in Deutschland kurz im Hardcover-Ranking notiert. Bei Piper erscheint im Paperback jetzt ihre neue Serie um die Privatdetektivin Liv Jensen. „Glutspur. Die Wurzeln des Schmerzes“ hat sich in der Bestsellerliste Paperback Belletristik zum Start Platz 16 gesichert und damit ihre bisher beste Platzierung in Deutschland erreicht.

Gabriele Krone-Schmalz hat eine lange Karriere als Journalistin vorzuweisen, zwischenzeitlich auch als Moskau-Korrespondentin für die ARD. Genau diese Zeit und ihre aktuellen Äußerungen zum Krieg in der Ukraine haben sie zuletzt ins Zentrum vieler Diskussionen gerückt. Im Sommer fand Krone-Schmalzʼ Verlagswechsel zu Westend Aufmerksamkeit, nachdem ihr Stammverlag C.H. Beck auf einen Nachdruck ihrer Bestseller, u.a. „Russland verstehen“, verzichtet hatte. Ihr Buch „Eiszeit“ ist jetzt bei Westend neu erschienen und platziert sich im Taschenbuch Sachbuch auf Platz 14.

Guido Knopp bleibt mit seinem neuen Buch „Putins Helfer“ im gleichen Ressort wie Gabriele Krone-Schmalz, wählt aber einen anderen Blickwinkel. Der langjährige ZDF-Journalist und Historiker untersucht bei Quadriga (Bastei Lübbe), wie russische Oligarchen und Militärs dabei helfen, Putin und seine „Diktatur“ zu stabilisieren. Mit dem Buch steigt Knopp in der Bestsellerliste Hardcover Sachbuch auf Platz 17 ein und profitiert derzeit von einer gewissen Nachfrage nach Erklärstücken zur Entwicklung des Krieges in der Ukraine und seinen Ursachen.