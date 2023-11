Fitzek, Illies und Co. sorgen für Dynamik

Sebastian Fitzek untermauert seinen Ruf als verlässlicher Bestsellergarant und bleibt eine sichere Bank: Sein aktueller Roman „Die Einladung“ (Droemer) stürmt aus dem Stand auf den 1. Platz der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Belletristik. In dem Psychothriller schickt Fitzek seine Leserinnen und Leser auf einen albtraumhaften Trip in die winterlichen Alpen. Angereichert wird der Plot mit Horror-Elementen: Ein unheimlicher Killer schleicht durch die Dunkelheit und kündigt sich mit einem pfeifenden Husten an.

Anke Evertz erlebte infolge eines Brandunfalls eine Nahtoderfahrung, die ihren Blick auf das Leben und den menschlichen Körper drastisch veränderte. In Kursen, Seminaren und auch in ihrem Podcast „Seelencafé“ gibt sie seitdem ihre Erlebnisse weiter. Bei Ansata hat Evertz nun den Titel „Die Unendlichkeit in Dir“ veröffentlicht. Sie verspricht „wie durch das Loslassen limitierender Denk- und Verhaltensweisen wahre Wunder möglich werden“. Mit ihrer Anleitung zur Entfaltung der Kraft der Seele steigt sie auf Platz 13 in das Hardcover-Sachbuch-Ranking ein.

Florian Illies, Buchautor, Journalist, Kunsthändler und Mit-Herausgeber der „Zeit“, hat mit „Zauber der Stille. Caspar David Friedrichs Reise durch die Zeiten“ bei S. Fischer nach „1913“ und „Liebe in Zeiten des Hasses“ sein drittes großes historisches Epochenporträt vorgelegt. In dem Buch macht Illies am Beispiel von Geschichten zu dem bedeutenden Maler der Frühromantik 250 Jahre deutsche Geschichte sichtbar. In den Feuilletons kassierte Illies für sein Werk sehr gute Kritiken und auch in der „Zeit“ wurde es prominent präsentiert. Im SPIEGEL-Ranking der meistverkauften Hardcover-Sachbücher scheint es als Neueinsteiger an Rang 2 auf.

Anna Savas kann sich weiter auf ihre treuen Leserinnen verlassen: Die per Instagram bestens mit den Fans vernetzte Autorin belegt mit „Shine Bright. New England School of Ballet“ aus dem Stand den 3. Platz in der SPIEGEL-Bestsellerliste Paperback Belletristik. In dem Roman bringt eine unvergessliche Liebesnacht die tanzende Protagonistin gehörig aus dem Tritt. Erschienen ist der Titel unter dem Label Lyx von Bastei Lübbe, das auf eine besonders enge Verbindung seiner Autorinnen und Autoren mit der lesenden Community setzt.

Carola Holzner arbeitet als Oberärztin und Notärztin im Rettungsdienst. Als Autorin ist es ihre Mission, Medizin auf Augenhöhe mit ihrem Publikum zu vermitteln. Das gilt auch für ihr neues Buch „Bleibt das Herz stehen, wenn man niest?“ (Fischer). Ist Knochenknacken schlecht für die Gelenke? Deutet ein blauer Strich am Arm auf eine Blutvergiftung hin? Gibt es so etwas wie das Bauchgefühl? Warum ist Blut eigentlich rot und ist es wirklich dicker als Wasser? – solche Fragen werden beantwortet. Holzner punktet damit auf Platz 1 der SPIEGEL-Bestsellerliste Paperback Sachbuch.

Phia Quantius leidet seit ihrer Kindheit unter einer besonders starken Form von Migräne. Die neurologische Erkrankung attackiert sie drei bis sechs Mal pro Monat und reißt sie mit Schmerzen, Übelkeit, Lähmungen und Halluzinationen aus ihrem Alltag. Mit ihrem Buch „Bombenkopf“ (Lübbe Life) will sie zeigen, wie Betroffene mit der Krankheit umgehen können. Ihre Leidensgeschichte platziert sich auf Rang 5 der Paperback Sachbücher.

