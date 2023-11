Kasten, Auster, Paolini: Bewährte Bestsellergaranten liefern wieder ab

Bücher und Autoren

Auf den SPIEGEL-Bestsellerlisten punkten wieder viele Neueinsteiger und zugstarke Namen tauchen wieder auf. Hier kommt ein Überblick:

Christopher Paolini meldet sich zurück: Der Autor der Drachenreitersaga „Eragon“ erobert mit „Murtagh. Eine dunkle Bedrohung“ (cbj) Platz 3 im Ranking der meistverkauften Belletristik-Hardcover. Paolini nimmt das Lesepublikum in dem Buch mit auf eine Reise in die Fantasy-Welt, in der auch seine Weltbestseller-Reihe „Eragon“ spielte. Die Sprunglatte liegt dabei hoch: Von den „Eragon“-Bänden wurden nach Verlagsangaben über 5,6 Mio Exemplare im deutschsprachigen Raum verkauft (Stand April 2023). Weltweit wurden demnach über 40 Mio Exemplare in über 50 Ländern abgesetzt.

Mona Kasten bleibt eine Autorin, mit der Bastei Lübbe rechnen kann: Mit ihrem aktuellen Roman „Fallen Princess“, publiziert beim Label Lyx, punktet sie aus dem Stand auf Platz 2 der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Belletristik. Der Titel bildet den Auftakt einer neuen Reihe, die sich um die „Everfall Academy“ rankt. Dabei werden die Zutaten gemixt, die bei den Leserinnen des Genres ankommen: Es geht um viel Herzschmerz, Magie, dunkle Geheimnisse und Intrigen, die einer jungen Protagonistin mit übersinnlichen Fähigkeiten zu schaffen machen.

Raphael Bonelli ist Neurowissenschaftler, Psychiater und Autor mehrerer Bücher über psychologische Themen, die er auch in einem YouTube-Kanal erörtert. Bei der österreichischen Edition A hat er jetzt das Buch „Die Weisheit des Herzens“ vorgelegt, das in der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Sachbuch neu auf Platz 8 aufscheint. Seine Kernaussage: Das Herz kann der beste Wegweiser durchs Leben sein. Bonelli plädiert dafür, sich nicht immer nur über Gefühle oder den Verstand zu definieren.

Paul Auster hat bei Rowohlt nach seinem Bestseller „4 3 2 1“ mit „Baumgartner“ einen neuen Roman vorgelegt, der von der Liebe und der Endlichkeit des Irdischen handelt. Erzählt wird die Geschichte des emeritierten Professors Sydney T. Baumgartner, der sich dem Schreiben philosophischer Bücher und seinen Jugendreminiszenzen widmet. Sein Leben wird von einem großen Verlust überschattet, seit seine große Liebe, seine Frau Anna, vor zehn Jahren starb. Der Roman platziert sich auf Platz 13 der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Belletristik.

Sabine Kuegler hat 2005 mit „Dschungelkind“ (Droemer Knaur) einen Bestseller publiziert, der sich über viele Monate im Sachbuch-Ranking hielt. In ihrem neuen Titel „Ich schwimme nicht mehr da, wo die Krokodile sind“ (Westend) berichtet sie jetzt von ihrer Rückkehr nach Papua, wo sie nach einer schweren Krankheit Heilung suchte. Kuegler tritt dabei auch als Mittlerin zwischen Kulturen auf, die kaum gegensätzlicher sein könnten. Ihr Bericht steigt auf Platz 16 ins Ranking der Hardcover-Sachbücher ein.

Stephanie Garber gehört zu den Autorinnen, die auf TikTok unermüdlich für ihre Bücher trommeln. Das gilt auch für ihren aktuellen Roman „Once Upon a Broken Heart“, der auf dem 10. Platz im SPIEGEL-Bestsellerranking Paperback Belletristik landet. Versprochen wird von ihrem deutschen Verlag cbj der stimmige „Beginn einer romantischen Fantasy-Bestsellerserie“. Und es wird auch auf die Sammlerinnen unter den Fans gezielt: Je nach Verfügbarkeit wird das Buch mit oder ohne Farbschnitt geliefert. Der gestaltete Buchschnitt ist auf eine limitierte Stückzahl begrenzt.

Hier geht es zu den aktuellen Bestsellerlisten