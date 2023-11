Paula Blömers reist für die Liberté-Verlage

Personalia

Ab Januar reist Paula Blömers (29) als Verlagsvertreterin der unabhängigen Vertriebskooperation Liberté in den Reisegebieten Nordrhein-Westfalen und Hessen-Nord und steht ab sofort zur Vereinbarung von Besuchsterminen zur Verfügung.

Vom Schöffling & Co.-Standort in Frankfurt am Main aus übernimmt sie die Buchhandelsvertretung für die Verlage Kampa, Oktopus, AKI, Atlantis Literatur, Atlantis Kinderbuch, Jung & Jung, Dörlemann sowie Schöffling & Co. Alle Liberté-Verlage werden gebündelt über den Verlegerdienst München ausgeliefert.

Blömers studierte in Frankfurt Komparatistik, absolvierte das Aufbaustudium Buch- und Medienpraxis und sammelte erste Verlagserfahrung bei der Edition Nautilus. Zuletzt war sie an der Universität Frankfurt tätig. Sie übernimmt das Reisegebiet von Sabine Schönfeld (Kampa) sowie Karl Halfpap (Schöffling & Co., Dörlemann, Jung und Jung).

Schöffling & Co. wird wie Dörlemann und alle Liberté-Verlage künftig in Bayern von Mario Max vertreten. Martina Wagner übernimmt die Vertretung sämtlicher Liberté-Verlage in Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Schöffling & Co.

Christian Bartl wird weiterhin im Reisegebiet Baden-Württemberg mit Rheinland-Pfalz, Saarland, Luxemburg sowie Hessen (Süd, PLZ 60–65, 68–69) unterwegs sein.