Scarlett St. Clair, Ava Reed, Christian Rieck: Frisch in den Rankings

Scarlett St. Clair legt bei Lyx mit „Queen of Myth and Monsters“ den 2. Band ihrer „King of Battle and Blood“-Trilogie vor und trifft damit zielsicher den Nerv ihrer Leserinnen. Der Romantasy-Titel erobert aus dem Stand Platz 2 der SPIEGEL-Bestsellerliste Paperback Belletristik. Die US-Autorin hat Bibliothekswissenschaften studiert und ist nach eigenem Bekunden „verrückt nach griechischer Mythologie, Liebe und dem Leben nach dem Tod“. Eine Mixtur, die sich auch in ihren Büchern wiederfindet.

Michael Hjorth und Hans Rosenfeld schreiben im Duett und legen bei Wunderlich mit „Die Schuld, die man trägt“ einen weiteren Fall für ihren Ermittler Sebastian Bergman vor. Hjorth und Rosenfeld über das Schreiben im Schulterschluss: „Der größte Vorteil ist, dass man nicht der Einzige ist, der die Figuren und die Geschichte kennt. Wenn man auf ein Problem stößt oder das Gefühl hat, nicht die beste Lösung parat zu haben, kann man immer jemanden anrufen, darüber diskutieren und gemeinsam einen Weg finden.“ Mit ihrem neuen Titel punkten sie auf Platz 18 auf der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Belletristik.

Christian Rieck ist Wirtschaftsprofessor und Experte für Spieltheorie mit eigenem YouTube-Kanal und rund 300.000 Followern. Bei Yes Publishing, einer Marke der Münchner Verlagsgruppe, hat er jetzt seine „Anleitung zur Selbstüberlistung“ vorgelegt. „Es nützt nichts, sich vorzunehmen, etwas zu ändern, solange wir nicht die Gesetzmäßigkeit verstehen, die gegen uns arbeitet. Unter allen möglichen Gegenspielern gibt es einen, der besonders heimtückisch ist: wir selbst“, konstatiert der Professor. In seinem Buch zeigt er Wege auf, die aus dieser Lage herausführen. Auf der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Sachbuch spielt er damit auf Rang 13 mit.

Ava Reed bringt bei Lyx mit „Whitestone Hospital. Tough Choices“ den mittlerweile 3. Band ihrer Serie um das junge Ärztinnen- und Ärzteteam des Whitestone Hospitals an den Start. Dabei mischt Reed den harten Klinikalltag mit einer großen Portion Liebe und Lust am Leben. Beim Marketing für ihre Bücher zieht die Autorin, die mit ihrer Familie in der Nähe von Frankfurt lebt, auch auf Instagram und TikTok regelmäßig alle Register. Auch das beschert ihr einen Aufritt auf Platz 3 im SPIEGEL-Ranking der meistverkauften Paperback-Belletristik Titel.

Sarah Saxx, Alexandra Flint, Bianca Iosivoni und 14 weitere Autorinnen aus dem Romance-Fach ziehen für Ravensburger an einem Strang und legen mit „Winter Wishes“ eine Sammlung von Kurzgeschichten in einem weihnachtlichen Setting vor. Versprochen wird auch ein Silvester-Special. Das kommt bei den Leserinnen offenbar an. Das Buch steigt auf Platz 13 in das Ranking der SPIEGEL-Bestsellerliste Paperback Belletristik ein.

Ivy Leagh braucht nach eigener Aussage nur 3 Dinge zum Leben: „Reisen, Koffein und Schreiben“. Hinter dem Pseudonym steckt eine Würzburgerin, die neben ihrem Literaturstudium im All-Age-Fach Akzente setzt. „Where Winter Falls“, Band 2 ihrer „Festival“-Serie bei Carlsen, steigt auf Platz 20 in die SPIEGEL-Bestsellerliste Paperback-Belletristik ein. Erzählt wird die Story einer Erzieherin, die nachts als DJane verbotene Untergrundpartys in Berlin beschallt und dabei ihr Herz verliert.

