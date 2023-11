Sita Bertram und Lisa Mannagottera neu bei Gutkind

Personalia, Verlage

Der erst im Sommer gegründete Berliner Gutkind Verlag (gehört zur Bonnier-Gruppe) will im Herbst 2024 mit dem ersten Programm an den Markt gehen und arbeitet aktuell weiter am Aufbau seiner Struktur. Gutkind meldet nun zwei Personalien im Lektorat. Neu im Haus sind Sita Bertram und Lisa Mannagottera.

Sita Bertram studierte Kulturwissenschaft, Anglistik/Amerikanistik und Vergleichende Literatur- und Kunstwissenschaft in Potsdam und Paris. Nach Stationen als Lektorin für Belletristik und Sachbuch im Hanserblau Verlag und als Sachbuchlektorin im Goldmann Verlag, wechselte sie jetzt zum Gutkind Verlag.

Neu ist ebenfalls Lisa Mannagottera. Sie studierte Literaturwissenschaft, Rechtswissenschaft und Angewandte Literaturwissenschaft in Erfurt und Berlin. Sie war zuletzt als Junioragentin und Agenturassistenz in der ehemals Literarischen Agentur Michael Gaeb tätig sowie als Literaturagentin in der Literarischen Agentur Kossack und begann Anfang Oktober beim Gutkind Verlag zu arbeiten.

Ulrike von Stenglin, vormals Verlagsleiterin von Hanserblau, heuert bei der Bonnier-Gruppe an und soll hier einen neuen Verlag aufbauen. Der neue Verlag Gutkind wird als eigenständiges Tochterunternehmen innerhalb der deutschen Bonnier-Gruppe fungieren und soll damit gleichrangig neben Verlagen wie Piper, Ullstein oder Carlsen stehen. Der Verlagsname geht auf den Urahnen der Bonnier-Familie zurück.

Bei Gutkind sollen Bücher aus den Bereichen Belletristik und Sachbuch verlegt werden, das erste Programm im Herbst 2024 erscheinen.

