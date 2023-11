Bertelsmann beruft Mohn-Enkel Carsten Coesfeld in den Vorstand

Personalia, Verlage

Carsten Coesfeld, zuletzt CEO von Bertelsmann Investments, rückt beim Gütersloher Medien- und Dienstleistungskonzern Bertelsmann bald in den Vorstand auf. Der Aufsichtsrat hat Coesfeld mit Wirkung zum 1. Januar 2024 in den Konzernvorstand berufen. Dort wird Coesfeld das neue Vorstandsressort Investments und Financial Solutions verantworten. Mit ihm ist dann wieder ein Mitglied der Eigentümerfamilie Mohn im Konzernvorstand vertreten. Casrten Coesfeld ist ein Enkel des 2009 von Firmenpatriarch Reinhard Mohn (1921 – 2009).

Zuletzt war er von 2016 an Geschäftsführer bei Arvato Supply Chain Solutions, ab 2020 als Nachfolger von Ian Hudson neuer CEO von Dorling Kindersley.

Christoph Mohn, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Bertelsmann, sagt: „In seinen vielfältigen Führungsaufgaben hat Carsten Coesfeld Geschäfte in unseren drei Säulen Medien, Dienstleistungen und Bildung vorangetrieben. Als CEO von Bertelsmann Investments trägt er mit dem weltweiten Fondsnetzwerk und Bertelsmann Next zur Weiterentwicklung der Geschäfte und der Gestalt von Bertelsmann bei. Als Mitglied des Vorstands wird er den Konzern in Zukunft ganzheitlich mitentwickeln.“

Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, erklärt: „Auf die künftig noch engere Zusammenarbeit mit ihm freue ich mich genauso wie auf die Impulse, die er der Vorstandsarbeit geben wird. Er kennt Bertelsmann in seinen vielen Facetten, hat mehrere Geschäfte zu Wachstum und Profitabilität geführt und stellt bei Bertelsmann Investments wichtige Weichen für die Zukunft des Unternehmens.“

Carsten Coesfeld selbst formuliert in der Unternehmensmitteilung: „Ich freue mich auf die Chance, Bertelsmann gesamthaft mitzugestalten und Neugeschäfte unternehmerisch aufzubauen. Mein besonderer Dank gilt Thomas Rabe für seine Unterstützung.“